WhatsApp Pay: Bezahlungen per WhatsApp werden ausgebaut

Etwas mehr als zwei Jahre nachdem der Messenger-Dienst WhatsApp seinen Bezahldienst WhatsApp Pay ersten Anwendern in Indien zur Verfügung gestellt hat, rollt der Facebook-Mutterkonzern Meta die neuen Funktionen nun auch für Anwender in Brasilien aus und vergrößert den Kreis der potenziellen Nutzer damit um zusätzliche 200 Millionen.

Erster Test bereits 2020

So bietet WhatsApp ab sofort auch in Brasilien die Möglichkeit an, Einkäufe bei kleineren, lokalen Unternehmen direkt über den WhatsApp-Chat zu begleichen. Voraussetzung dafür bleibt, dass Anwender Zahlungsmittel in der WhatsApp-Anwendung hinterlegt haben. Diese Unterstützt Transaktionen per VISA und Mastercard sowie die Nutzung lokaler Bankkarten. Welche ausstellenden Finanzinstitute dabei kompatibel mit dem neuen Dienst sind hat WhatsApp im hauseigenen Hilfebereich zusammengefasst.

Die Abwicklung von Zahlungen erfolgt dabei ausschließlich im WhatsApp-Chat und setzt weder den Besuch zusätzlicher Webseiten noch das Öffnen von Drittanbieter-Applikationen voraus.

Nutzer von WhatsApp in Brasilien können fortan nach Unternehmen suchen, die von diesen angebotenen Waren und Dienstleistungen durchforsten, einen Warenkorb befüllen, einkaufen und den Kauf bezahlen – all dies ohne den auch innerhalb Deutschlands beliebten Messenger dafür verlassen zu müssen.

Auf dem Weg zur Super-App

WhatsApp beschreitet damit einen ähnlichen Pfad wie der allrounder WeChat in China und dringt langsam aber stetig in die Kategorie der so genannten Super-Apps vor, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass mehrere Dienste und Services unter einem Dach angeboten werden, die erst mal nichts miteinander zu tun haben und neben dem Austausch von Kurznachrichten auch Marktplätze und begleitende Bezahl-Angebote zur Verfügung stellen.