Bloook mit neuer MagSafe-Halterung für Apples „Integrationskamera“

Der Zubehör-Händler Bloook bietet bereits mehrere Accessoires für den Einsatz der so genannten Continuity Camera an. Die Systemfunktion von Mac und iPhone bezeichnet Apple hierzulande als „Integrationskamera“ und auch als „Kamera-Übergabe“, meint aber das selbe: die Nutzung des iPhones als hochqualitative Webcam am Mac.

Dies geht ohne Zubehör nicht wirklich. Entsprechend hat Apple mit dem Zubehör-Anbieter Belkin kooperiert und empfiehlt den Einsatz dieser passiven Belkin-Halterung, die auch mit der aktuellen Preisreduktion in Höhe von fast 25 Prozent noch gute 27 Euro kostet.

Die Belkin-Halterung haftet an der MagSafe-Rückseite aktueller iPhone-Modelle und hält diese dann anschließend auf der Monitor-Rückseite von Apples MacBooks fest.

Alternativen zum Belkin-Original

Hier bietet der Bloook schon länger zwei günstigere Alternativen an, die sich an Anwender ohne 3D-Drucker richten. Zum einen stellt Bloook für knapp 16 Euro ebenfalls eine passive Halterung zur Verfügung, die sich auch als iPhone-Ständer und als Popsocket-Alternative einsetzen lässt.

Zum anderen offeriert Bloook für etwas über 12 Euro eine weitere Bildschirm-Halterung, die sowohl in Kombination mit Apples offiziellem MagSafe-Netzteil eingesetzt werden kann, als auch in Verbindung mit einem mitgelieferten Magneten, der über ein eigenes Gewinde Verfügt und so auch den Einsatz an konventionellen Foto-Stativen ermöglicht.

Neues Aktiv-Modell mit USB-C

Die neueste Bloook-Halterung kostet 18 Euro und kommt als aktives Modell nun direkt mit einem integrierten, induktiven Ladegerät, das per USB-C-Kabel mit Energie versorgt werden kann und das iPhone während längerer Kamera-Sitzungen so kontinuierlich mit Saft versorgt.

Solltet ihr den Einsatz der Integrationskamera bislang noch nicht ausprobiert haben, dann lasst euch diesen von Apple kurz erklären und testet zumindest mal die Beeindruckende die Schreibtischansicht aus. Für diese lässt sich das iPhone kurz auch mit der Hand an die richtige Position des Rechners halten.