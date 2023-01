Apple Arcade: Jede Woche nur ein neues Spiel

Apples Spiele-Dienst, das monatlich 4,99 Euro teure Apple-Arcade-Abonnement hat im vergangenen Jahr nur ein neues Spiel pro Monat bereitgestellt. Dies geht aus der aktuellem Monatsübersicht hervor, die erstmals Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorlegt. Demnach hatte Apple Arcade 2022 lediglich 50 Neuzugänge zu verzeichnen. Insgesamt wurden für die 200+ Titel zudem 300 Updates zur Verfügung gestellt.

Neuzugänge immer Freitags

Der Taktrate entsprechend startet das Spiele-Abonnement ebenfalls entspannt in das neue Jahr. So hat Apple für den Januar vier neue Titel angekündigt, die jeweils Freitags erscheinen und den Katalog des Spiele-Abonnements so um neue Titel ergänzen werden. Die Auswahl wächst dabei allerdings nicht kontinuierlich, Apple entfernt immer wieder auch Spiele aus Apple Arcade, die dort oft nur für einen bestimmten Zeitraum exklusiv angeboten werden.

Für diesen Monat geplant sind das Storytelling-Game „Episode XOXO„, das Puzzlespiel „Illustriert„, das Solitaire-Spiel „Pocket Card Jockey: Ride On!“ und das physikbasierte Puzzlespiel „Squiggle Drop„, die in dieser Reihenfolge heute und an den kommenden drei Freitagen im Januar freigegeben werden sollen.

Alle vier Titel lassen sich auf ihren zugehörigen Vorschauseiten im App Store bereits sichten.

Gegenmodell zu den Groschengräbern

Apple Arcade ist ein kuratiertes Gegenmodell zur eigentlichen Spiele-Kategorie des App Store, in der vor allem süchtig machende Titel dominieren, die es darauf anlegen ihre Spieler zu so viele Mikrotransaktionen wie möglich zu verleiten und damit Taschengeld-Vorräte und hinterlegte Kreditkarten belasten.

Dass selbst Mitverdiener Apple diesen Trend als Problematisch eingestuft hat unterstreicht die Verfügbarkeit des Abo-Dienstes, der keine In-App-Transaktionen gestattet und sich mit den 5 Euro monatlich zufrieden gibt.