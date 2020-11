WhatsApp kann Nachrichten künftig automatisch löschen

Gestern konnten wir bereits über die neu von WhatsApp bereitgestellte Möglichkeit zur Speicherverwaltung auf dem iPhone berichten. Und schon steht das nächste Update für die Messenger-App auf dem Programm. WhatsApp führt mit seinen „ablaufenden Nachrichten“ eine Funktion ein, mit deren Hilfe sich Nachrichten nach sieben Tagen automatisch löschen lassen.

Die vorgegebene Haltedauer von sieben Tagen soll gewährleisten, dass die Nachrichten zunächst einmal lange genug erhalten bleiben, damit man auch rückwirkend nochmal auf einen Link oder beispielsweise eine Einkaufsliste zugreifen kann.

Die automatische Löschfunktion lässt sich für jeden Chat separat an- oder ausschalten, entweder durch einen der beiden Chat-Partner oder in Gruppen durch einen Administrator. Sobald die Einstellung aktiv ist, verschwinden neue Nachrichten nach sieben Tagen wieder aus dem Chat. Nachrichten, die vor Aktivierung der Funktion empfangen oder versendet wurden, sind davon nicht betroffen und bleiben dauerhaft erhalten.

WhatsApp weist im Zusammenhang mit der neuen Löschfunktion auf die folgenden Eigenheiten bzw. Einschränkungen hin:

Wenn ein Benutzer WhatsApp 7 Tage nicht öffnet, verschwindet die Nachricht automatisch. Allerdings sieht er die Vorschau der Nachricht eventuell noch in den Benachrichtigungen, bis er WhatsApp öffnet.

Wenn du auf eine Nachricht antwortest, wird die vorher gesendete Nachricht zitiert. Wenn du auf eine ablaufende Nachricht antwortest, bleibt der zitierte Text eventuell auch nach 7 Tagen noch im Chat.

Wenn eine ablaufende Nachricht an einen Chat weitergeleitet wird, in dem ablaufende Nachrichten ausgeschaltet sind, verschwinden die Nachricht dort nicht.

Wenn ein Benutzer ein Backup erstellt, bevor die Nachricht verschwunden ist, wird sie dort gespeichert. Sie verschwindet allerdings, sobald er das Backup wiederherstellt.

Zudem erinnern die Entwickler daran, dass das automatische Entfernen keinesfalls eine Garantie für das dauerhafte Verschwinden der Nachrichten ist, so könne ein anderer Nutzer diese beispielsweise weiterleiten oder auch als Screenshot archivieren.

WhatsApp will die „ablaufenden Nachrichten“ noch in diesem Monat für alle Nutzer freischalten. Die entsprechende Einstellung zeigt sich dann in den durch Antippen des Kontakt- oder Chat-Namens erreichbaren Chat-Einstellungen.