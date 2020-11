Nike Training Club bietet 200 Workouts für daheim

Wenn ihr angesichts der derzeit eingeschränkten Freizeit- und Sportmöglichkeiten im öffentlichen Bereich auf der Suche nach einer Trainings-Anwendung für zuhause seid, schaut euch mal den Nike Training Club an. Die zugehörige iPhone-App stellt mittlerweile mehr als 200 Workouts aus verschiedenen Bereichen komplett kostenlos zur Verfügung. Einzige Voraussetzung ist ein Benutzerkonto bei Nike.

Nike Training Club – kurz NTC – zeigt sich hervorragend in die Apple-Welt integriert. Die iPhone-App kommt mit einem Begleiter auf der Apple Watch, die Trainings lassen sich per AirPlay auf einen großen Bildschirm übertragen und wer möchte kann während seiner Workouts automatisch Songs aus Apple Music abspielen lassen. Damit hat die NTC-App ein wenig auch das Zeug dazu, Apple-One-Abonnenten über das Fehlen von Apples Workout-Angebot Fitness+ in Deutschland hinwegzutrösten.

Nike Training Club bietet nach Themen wie „Ausdauer“, „Beweglichkeit“, „Kraft“ oder „Yoga“ sortiert Workouts in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und mit variabler Länge an. Problemlos lassen sich auch kurze Trainingseinheiten für zwischendurch oder intensive Sessions mit bis zu 45 Minuten finden. Wer tiefer einsteigen will, kann auf verschiedene, innerhalb der App angebotene Trainingspläne zugreifen.

Wenn Motivation nötig ist, kann die NTC-App mithilfe von Push-Mitteilungen an ausstehende Trainings erinnern und Zusammenfassungen mit Blick auf das Absolvieren der persönlichen Trainingspläne senden.

Nike Training Club lässt sich auch mit Apple Health synchronisieren, die App kann beispielsweise absolvierte Trainings an Apples Gesundheitsdatenbank übertragen. Ebenso besteht die Möglichkeit, NTC mit der iPhone-Anwendung „Nike Run Club“ zu verbinden, um die mit dieser App absolvierten Läufe automatisch in den Aktivitätsverlauf der Trainings-App einzubinden.

Die NTC-App steht aktuell in Version 6.17 im App Store zum Download bereit. Mit dem letzten Update wurde die Anwendung für einen einfacheren Zugriff auf die Bereiche Nike Coaching, Wellness-Tipps und Community-Inhalte optimiert. Zudem sind sechs neue Yoga-Workouts hinzugekommen.