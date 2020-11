WhatsApp wird Speicherverwaltung vereinfachen

WhatsApp wird in Kürze eine deutlich verbessere Speicherverwaltung einführen. Nutzer des Messengers können dann von zentraler Stelle aus den Speicherverbrauch der App überwachen und gezielt Anhänge löschen.

Der neue Menüpunkt „Speicher verwalten“ befindet sich künftig im Bereich „Daten- und Speichernutzung“ in den Einstellungen der App. Dort wird grafisch dargestellt, wieviel Speicher WhatsApp im Verhältnis zu den restlichen Anwendungen auf dem iPhone benötigt. Zudem können hier gezielt in WhatsApp gespeicherte Dateianhänge gelöscht werden.

Für den schnellen Erfolg zeigt die App hier Objekte, die größer als 5 MB sind, in einem separaten Bereich an. Alternativ kann man die Speicherbelegung auch Chat für Chat durchforsten. In den jeweiligen Ansichten lassen sich dann gezielt einzelne Videos oder Bilder zum Löschen markieren.

Auf Geräten mit wenig verfügbarem Speicherplatz kann WhatsApp zudem per Mitteilung auf diesen Umstand hinweisen und damit verbunden direkt den Sprung in den Einstellungsbereich zur Freigabe von Speicherplatz anbieten.

Die Freigabe der neuen Funktion steht offenbar kurz bevor. Für Beta-Tester steht die Erweiterung schon bereit und das WhatsApp-Team macht bereits mit einem neu veröffentlichten Video auf die Erweiterung aufmerksam.