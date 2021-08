WhatsApp-Funktion „Chats zu Android verschieben“ unterstützt iOS-Abtrünnige

Samsung hat im Zusammenhang mit der Vorstellung seiner neuen Smartphone-Modelle auch angekündigt, Kunden beim Wechsel von iOS zu Android verstärkt unter die Arme zu greifen. Dazu zählt auch eine neue Version der Samsung-Anwendung „Smart Switch“, mit deren Hilfe sich unter anderem auch WhatsApp-Chats vollständig von iOS auf ein Android-Telefon übertragen lassen. Mit der neuen Funktion „Chats zu Android verschieben“ stellt WhatsApp nun die nötigen Grundlagen auf dem iPhone bereit.

„Chats zu Android verschieben“ ist ein neuer Schalter in den Einstellungen der aktuellen WhatsApp-Version für iOS. Eine Kabelverbindung zu einem neuen Android-Gerät vorausgesetzt, lässt sich damit der vollständige WhatsApp-Chatverlauf inklusive aller Medien direkt vom iPhone auf ein kompatibles Android-Gerät übertragen. Die Funktion steht zunächst nur in Verbindung mit neuen Samsung-Geräten bereit, soll in Kürze aber auch für weitere Android-Geräte und zudem wohl auch in umgekehrter Richtung verfügbar sein.

Es ist seit geraumer Zeit im Gespräch, dass Google ebenfalls daran arbeitet, den Wechselprozess von iOS zu Android zu vereinfachen und damit verbunden eine „Switch to Android“-App für iOS-Geräte veröffentlichen will, die ähnlich wie Apples „Auf iOS übertragen“ die Mitnahme wichtiger Daten und Apps beim Systemwechsel erleichtert.

WhatsApp in Version 2.21.160 verfügbar

WhatsApp für iOS ist aktuell in Version 2.21.160 in Apples App Store erhältlich. Die Entwickler gehen in der Beschreibung mit dem letzten Updaten verbundenen Änderungen nicht auf die neue Option ein, sondern erinnern einmal mehr an die Tatsache, ass sich Fotos und Videos jetzt so über WhatsApp verschicken lassen, dass sie der Empfänger nur einmal öffnen kann. Dieser „Selbstzerstörungsmodus“ wurde bereit zu Monatsbeginn per Update integriert. Die oben erwähnte neue Funktion „Chats zu Android verschieben“ findet ihr in den Einstellungen von WhatsApp im Bereich „Chats“.