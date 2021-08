WhatsApp: Versand von Fotos und Videos mit „Selbstzerstörungsmodus“

WhatsApp bietet nun die Möglichkeit, Fotos und Videos zur einmaligen Ansicht zu versenden. Die so übermittelten Mediendateien können vom Empfänger dann nur ein einziges Mal betrachtet werden und verschwinden im Anschluss automatisch wieder aus dem Chat.

Die Option macht sich beim Versenden von Medien durch ein neues Symbol rechts im Eingabebereich für die Bildunterschrift bemerkbar. Wenn ihr die Ziffer „1“ im stilisiert nur zur Hälfte geschlossenen Kreis antippt, wird die Datei nur zur einmaligen Ansicht übermittelt und diese Auswahl durch eine nun blau hinterlegtes „1-Symbol“ angezeigt.

Der Empfänger der Nachricht erkennt die eingeschränkte Verfügbarkeit ebenfalls an dem neuen Symbol und kann das Bild oder Video zunächst wie gewohnt öffnen. Sobald man den Media Viewer in WhatsApp jedoch verlassen hat, steht die Datei nicht mehr zum Abruf bereit.

Speichern als Screenshot möglich

WhatsApp betont in diesem Zusammenhang, dass die so verschickten Dateien nicht in den Fotos oder der Mediengalerie des Empfängers gespeichert werden und auch nicht weitergeleitet werden können. Dennoch habe der Empfänger die Möglichkeit, ein so empfangenes Bild beispielsweise in Form eines Screenshots dauerhaft zu sichern.

Der Absender hat im Zusammenhang mit Versand von Dateien zur Einmalansicht übrigens nicht mehr Möglichkeiten zur Empfangskontrolle als sonst auch. So kann man beispielsweise nur sehen, ob der Empfänger die Nachricht geöffnet hat, wenn dieser generell die Lesebestätigung aktiviert hat.

Als Einmalnachricht verschickte Fotos oder Videos stehen lediglich zwei Wochen lang zum Abruf bereit. Wenn der Empfänger die Datei nicht innerhalb von 14 Tagen geöffnet hat, verschwindet das Bild oder Video auch ungesehen aus dem Chat.

Die Möglichkeit zum Versand der selbstlöschenden Dokumente ist bei WhatsApp bereits seit längerer Zeit in Arbeit. Die Betreiber des Messengers schalten derzeit vermehrt Funktionen frei, die bereits ausgiebige Vorab-Tests hinter sich haben. Erst seit vergangener Woche lässt sich der „Urlaubsmodus“ von WhatsApp in Deutschland nutzen.