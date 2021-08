iOS 15: Neue Public Beta mit Safari-Schalter und ohne Share Play verfügbar

Eine Übersicht der bislang in den Beta-Versionen von iOS 15 enthaltenen Neuerungen könnt ihr unter diesem Link abrufen. Mit den letzten Vorabversionen hat Apple unter anderem die hier genannten Verbesserungen implementiert, dazu zählen etwa neue Info-Bildschirme, ein überarbeitetes Musik-Widget und Anpassungen in der Nachrichten-App und Safari.

Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm können die Updates über die Softwareaktualisierung ihrer iPhones und iPads laden. Wer neu auf den Beta-Zug aufspringen will, findet alle nötigen Infos sowie die Registrierungsmöglichkeit auf Apples Public-Beta-Webseite .

