Für vertrauliche Chats: WhatsApp führt neue Datenschutzfunktion ein

Der beliebte Messenger WhatsApp erweitert die Datenschutzoptionen in seiner App um eine neue Funktion namens „Advanced Chat Privacy“. Diese soll nach Angaben der Meta-Tochter schrittweise für alle Nutzer der aktuellen Version zur Verfügung stehen und lässt sich sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats aktivieren.

Mit der neuen Einstellung können Nutzer festlegen, dass bestimmte Inhalte nicht mehr automatisch auf dem Gerät gespeichert oder über die App hinaus geteilt werden. Laut WhatsApp sei es dadurch möglich, das Speichern von Bildern und Videos zu unterbinden, den Export kompletter Unterhaltungen zu blockieren und die Nutzung von Nachrichteninhalten durch andere Dienste einzuschränken.

Mehr Kontrolle in größeren Chatgruppen

Vor allem in Gruppenunterhaltungen mit Teilnehmern, die nicht zum engeren Bekanntenkreis gehören, könne die neue Funktion laut WhatsApp sinnvoll sein. Dies betreffe beispielsweise Gruppen, in denen über gesundheitliche oder persönliche Themen gesprochen werde oder die zur Koordination gemeinschaftlicher Anliegen dienen. Ziel sei es, dass Inhalte stärker innerhalb des digitalen Gesprächsraums verbleiben.

Die Aktivierung erfolgt über das jeweilige Chatmenü. Dort lässt sich die neue Option manuell einschalten. Nutzer sollen so sicherstellen können, dass Informationen nicht ohne ihr Wissen weiterverwendet werden.

Viele neue Funktionen

WhatsApp hat erst kürzlich eine Reihe neuer Funktionen vorgestellt, die sowohl die Kommunikation in Gruppenchats als auch bei Anrufen und in Kanälen verbessern sollen. So zeigt die App künftig an, wie viele Mitglieder eines Gruppenchats gerade aktiv sind – eine Funktion, die die Koordination innerhalb größerer Gruppen erleichtern könnte.

Ergänzt wird dies durch erweiterte Benachrichtigungseinstellungen, mit denen sich individuelle Auslöser festlegen lassen. Auch die Veranstaltungsplanung wurde überarbeitet: Termine sind nun nicht nur in Gruppen, sondern auch in Einzelchats möglich und bieten zusätzliche Optionen wie die Angabe von Endzeiten oder Begleitpersonen.