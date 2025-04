eufy Omni E28: Ungewöhnlicher Saugroboter mit Handstation

Mit dem Omni E28 hat die Anker-Marke eufy heute einen neuen Saugroboter vorgestellt, der sich funktional und auch optisch deutlich von anderen Roboterstaubsaugern abhebt.

So verfügt der Omni E28 über einen modularen, kompakten Handstaubsauger, der sich aus der Ladestation entnehmen lässt um gezielt in der Wohnung eingesetzt zu werden. Der Handstaubsauger verbindet Sprühtechnik und rotierende Bürsten mit einem eigenen Wassertank und soll sich für die punktuelle Behandlung von Polstern, Matratzen oder Ecken eignen, die ein klassischer Roboter nicht erreicht.

Die Besonderheit: Der tragbare Reinigungskopf dient gleichzeitig als Frischwassertank der Station. Nach dem Gebrauch wird er dort automatisch befüllt und gereinigt. Die Bedienung erfolgt ansonsten manuell, der Anwender aktiviert per Knopfdruck die Sprühfunktion und arbeitet anschließend mit der Bürste nach. Die ungewöhnliche Konstruktion richtet sich an Haushalte mit Tieren oder kleinen Kindern, in denen gezielt Flecken beseitigt werden müssen.

Technische Eckdaten des eufy Omni E28

Saugkraft: bis zu 20.000 Pa

Wischsystem: Zwei rotierende Walzen mit automatischer Reinigung

Druckkraft auf den Boden: 15 N

Tiefenreiniger: Tragbar, entnehmbar, kombiniert mit Wasserbehälter

Navigation: Lasergestützt mit Objektvermeidung

Staubbeutelkapazität: 3,0 Liter

Frischwasser- / Schmutzwassertank: 2,5 l / 1,8 l

Automatische Reinigungsmitteldosierung

Kompatibilität mit Matter-Protokoll

Preis laut Hersteller: 999 Euro

Hohe Saugkraft, automatische Pflege

Neben der Flexibilität durch das mobile Reinigungselement bietet der E28 auch umfassende Funktionen für die Bodenpflege. Die Wischfunktion basiert auf zwei Rollen, die während des Einsatzes gereinigt und von Schmutzwasser befreit werden. Eine Anpresskraft von bis zu 15 Newton soll dabei für gleichmäßige Ergebnisse sorgen, besonders auf harten Untergründen.

Die Hauptbürsten sind so konstruiert, dass sich Haare kaum darin verfangen. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand spürbar. Für schwer zugängliche Bereiche ist ein ausfahrbarer Arm integriert, der Kanten und Ecken mit abdeckt. Gesteuert wird das Gerät über eine Kombination aus Lasernavigation und visueller Objekterkennung, die auch bei schwacher Beleuchtung aktiv bleibt.

Der eufy Omni E28 kann direkt beim Hersteller vorbestellt werden. Die Markteinführung im stationären Handel und bei Online-Händlern ist für Mitte Mai geplant. Eine günstigere Variante ohne tragbaren Reiniger, der Omni E25, ist ebenfalls angekündigt.