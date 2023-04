Consent-O-Matic für Safari: Uni-Projekt verwaltet Cookie-Banner

„Das Gegenteil von gut ist gut gemeint“ – mit dem Aphorismus, der häufig Kurt Tucholsky zugeschrieben wird (auch wenn sich die Gelehrten hier noch streiten), lassen sich die Cookie-Vorschriften der Europäischen Union hervorragend zusammenfassen.

Eigentlich sollten Web-Nutzer mit den Cookie-Hinweisen vor allem über den Umgang mit ihren Daten aufgeklärt werden und zudem die Möglichkeit haben, diesen einzuschränken oder der Nutzung ganz zu widersprechen.

Herausgekommen ist jedoch kein einheitlicher Standard, der vielleicht sogar in den Browser-Einstellungen festgelegt werden könnte, sondern ein wilder Wust voll störender Vollbild-Einblendungen, die von den allermeisten Online-Ausflüglern inzwischen schlicht reflexhaft zur Seite geklickt werden, ohne auch nur ein Gedanken an etwaige Implikationen für die eigene Privatsphäre zu verschwenden.

Immer die datensparsamsten Einstellungen

Entsprechend nachvollziehbar ist der allgegenwärtige Wunsch nach automatisierten Lösungen der störenden Banner-Einblendungen.

Mit Consent-O-Matic bietet die Universität Århus aktuell eine kostenfreie Safari-Erweiterung an, die versucht die individuellen Cookie-Abfragen stets so zu beantworten, dass die datensparsamsten Einstellungen gewählt werden.

Neben einem App-Store-Download für die Installation in Apples Safari-Browser auf dem iPhone, auf dem iPad und auf dem Mac bietet sich das Uni-Projekt auch in Ausgaben für Googles Chrome-Browser, Mozillas Firefox und Microsofts Edge-Browser an.

Warum man in Europa nicht von Anfang an auf das HTTP-Header-Feld „Do Not Track“ (DNT) gesetzt hat, um den Umgang mit den Cookie-Abfragen zu automatisieren bzw. automatisierbar zu machen, wird wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben.