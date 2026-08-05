WhatsApp hat eine Reihe neuer Funktionen für Gruppenchats angekündigt. Die Änderungen betreffen Umfragen, Benachrichtigungen und die Verwaltung von Gruppen und sollen die Organisation gemeinsamer Aktivitäten vereinfachen. Zuletzt hatte WhatsApp im Januar die Gruppenfunktionen erweitert und Möglichkeiten zur Kennzeichnung von Mitgliedern und der Planung gemeinsamer Termine ergänzt.

Neue Funktionen für Umfragen

Die Umfragefunktion in Gruppenchats erhält mehrere neue Optionen. So können Nutzer künftig einen Zeitpunkt festlegen, zu dem die Abstimmung automatisch endet. Außerdem lässt sich einstellen, dass die Namen der Abstimmenden ausgeblendet werden. Dadurch sollen Mitglieder ihre Meinung unbefangener äußern können.

Darüber hinaus lassen sich die gestellten Fragen bis zu 15 Minuten nach dem Erstellen bearbeiten, etwa um Tippfehler zu korrigieren oder eine Formulierung zu verbessern.

@alle informiert die gesamte Gruppe

Neu ist auch die Möglichkeit, mit „@alle“ sämtliche Mitglieder einer Gruppe gleichzeitig anzusprechen. Bislang mussten Nutzer einzelne Personen markieren oder darauf hoffen, dass wichtige Nachrichten in aktiven Gruppen nicht untergehen. In Gruppen mit mehr als 32 Mitgliedern steht „@alle“ ausschließlich Administratoren zur Verfügung.

Die Hinweise werden auch dann zugestellt, wenn die betreffende Gruppe stummgeschaltet ist. Die Benachrichtigungen für „@alle“ sollen sich jedoch separat in den Einstellungen deaktivieren lassen.

Gruppen aus bestehenden Chats erstellen

Eine weitere Neuerung soll das Anlegen zusätzlicher Gruppen erleichtern. Künftig können Nutzer direkt aus einem bestehenden Gruppenchat heraus eine neue Gruppe mit denselben Teilnehmern erstellen, ohne jedes Mitglied erneut hinzufügen zu müssen.

Wie üblich dürften die neuen Funktionen nicht gleichzeitig für alle Nutzer verfügbar sein. WhatsApp führt solche Neuerungen in der Regel über einen längeren Zeitraum hinweg schrittweise ein.