DJI Mic Mini 2S bietet interne 32-Bit-Aufzeichnung

DJI hat mit dem Mic Mini 2S ein neues kompaktes Funkmikrofon vorgestellt. Das Modell basiert auf dem erst vor wenigen Monaten eingeführten DJI Mic Mini 2 auf, ergänzt aber die Möglichkeit zur internen Aufzeichnung. Damit lassen sich Tonspuren auch dann sichern, wenn keine Verbindung zum Empfänger besteht.

Die Mini-Mikrofone von DJI sind kompakte Funksender, die entweder mit einem USB-C-Empfänger für das iPhone oder direkt mit einer Kamera verbunden sind. Das neue Mic Mini 2S wiegt etwa 12 Gramm und wird per Clip oder magnetisch an der Kleidung befestigt. DJI sieht das System für Interviews, Podcasts und Produktionen mit mehreren Beteiligten vor. Ein Empfänger lässt sich mit bis zu vier der kleinen Mikrofone verbinden.

Interne Aufnahme mit 32-Bit-Float

Die wichtigste Neuerung beim Mic Mini 2S ist die integrierte 32-Bit-Float-Aufnahme. Dieses Format bietet bei stark wechselnden Lautstärken mehr Spielraum in der Nachbearbeitung. Dadurch sollen sich leise Passagen und plötzlich laute Geräusche einfacher ausgleichen lassen.

Der kleine Sender verfügt über rund 14,5 GB internen Speicher. Im standardmäßigen 24-Bit-Modus sollen sich damit bis zu 28 Stunden Audio aufzeichnen lassen. Das Gerät unterstützt zudem zwei Stufen der KI-gestützten Geräuschunterdrückung. Der Basis-Modus ist für typische Innenraumgeräusche wie Lüfter, Klimaanlagen und Hall gedacht. Eine stärkere Stufe soll vor allem störende Geräusche im Außenbereich reduzieren und Stimmen verständlicher halten.

Ergänzend bietet das System eine Clipping-Kontrolle und eine Funktion zum Lautstärkeausgleich, die den Ausgabepegel bei Interviews und Live-Streams gleichmäßiger halten soll. Wie beim Vorgänger stehen drei Klangprofile zur Auswahl. Nutzer können zwischen einem regulären, einem helleren und einem kräftigeren Klangbild wählen.

Vier Sender an einem Empfänger

In Setups mit mehreren Sendern können auch verschiedene Modelle kombiniert werden. Laut DJI werden auch Sender aus der Reihe Mic Mini und Mic Mini 2 sowie der mobile Empfänger der DJI-Mic-Serie unterstützt. Vorhandene Ausrüstung lässt sich dadurch weiterverwenden oder schrittweise erweitern. Die Sender lassen sich auch direkt mit ausgewählten Osmo-Kameras verbinden, darunter die Modelle Osmo Pocket 4P, Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano und Osmo Action 6.

Äußerlich behält DJI die gewohnte Optik mit auswechselbarer Frontabdeckung bei. Um das Design anzupassen, sind unterschiedlich gestaltete Abdeckungen als Zubehör erhältlich.

Das DJI Mic Mini 2S ist im Onlineshop des Herstellers sowie bei autorisierten Händlern wie etwa Amazon erhältlich. Das Set mit zwei Sendern, einem Empfänger und Ladeschale kostet 189 Euro. Varianten mit einem Sender und Empfänger oder mit einem Sender, Handy-Empfänger und Ladeschale liegen jeweils bei 99 Euro. Ein einzelner Sender ist für 69 Euro zu haben.