Rollenkennzeichnung für Gruppenmitglieder
WhatsApp erweitert Gruppen mit Rollenlabels und Erinnerungen
Der Messenger WhatsApp hat neue Funktionen für Gruppenchats vorgestellt. Ziel der Erweiterungen ist es, die Organisation innerhalb von Gruppen zu vereinfachen und die Kommunikation klarer zu strukturieren. Die Neuerungen betreffen vor allem die Kennzeichnung von Mitgliedern, die Gestaltung von Nachrichten und die Planung gemeinsamer Termine.
Eine der zentralen Änderungen ist die Einführung von sogenannten Mitglieder-Tags. Nutzer können sich innerhalb einzelner Gruppen mit einer frei wählbaren Bezeichnung versehen, die ihre Rolle oder Funktion beschreibt. Diese Kennzeichnung ist gruppenspezifisch und kann je nach Kontext angepasst werden. So lassen sich etwa familiäre Gruppen von Sport oder Arbeitschats klarer trennen, ohne dass dafür der Profilname geändert werden muss. Die Tags werden direkt im Gruppenchat angezeigt und sollen helfen, Beiträge schneller einzuordnen.
Textsticker und erweiterte Terminplanung
Ergänzt wird das Update durch neue Textsticker. Einzelne Wörter oder kurze Begriffe lassen sich direkt in der Sticker-Suche eingeben und als grafisches Element versenden. Diese selbst erstellten Sticker können zudem dauerhaft in persönlichen Sticker-Sammlungen gespeichert werden. Damit wird eine Funktion erweitert, die bislang vor allem auf vorgefertigte Motive beschränkt war.
Auch die Terminplanung in Gruppen wird ausgebaut. Beim Erstellen von Veranstaltungen können Absender nun individuelle Erinnerungszeiten festlegen. Teilnehmer erhalten dadurch frühere Hinweise, die sich am jeweiligen Anlass orientieren. Das kann bei digitalen Treffen ebenso helfen wie bei privaten Verabredungen oder gemeinsamen Aktivitäten.
Die neuen Funktionen ergänzen bestehende Gruppenwerkzeuge wie den Versand größerer Dateien, die Freigabe von Medien in höherer Qualität sowie Sprach- und Bildschirmübertragungen. WhatsApp baut damit seine Gruppenfunktionen weiter aus und richtet sich vor allem an Nutzer, die den Messenger nicht nur für kurze Nachrichten, sondern auch zur Koordination im Alltag einsetzen.
Und keine Lesebestätigungen mehr in Gruppen, hat man diese in den Einstellungen für Einzelchats deaktiviert. Wurde ja mal Zeit, dass das kommt. Yeah! D freut sich meine Chefin. Haha
Bei mir (Version 25.37.76) weiterhin mit Lesebestätigung in Gruppen nach wie vor vorhanden \_(ツ)_/︎
Bei mir steht auch in den Einstellungen explizit darunter „Read receipts are always sent for group chats“.
Wie kann ich eigentlich eigene Sticker (Pakete) am besten verwalten? Also Pakete entfernen, Sticker entfernen, anlegen, sichern etc.
Hat hier jemand Tipps?
Die App „Sticker Maker“ finde ich ganz gut
Mindestens 5 Jahre hinter Telegram zurück.
Da ich bei Telegram keine fremden Nachrichten unterdrücken kann ohne Premium Abo, habe ich es direkt wieder deinstalliert. Diese ganzen Scam/Spam/thirst-bait Nachrichten haben hart genervt.
Whats-App = Zuckerberg = Tech-Fascho.
WhatsApp = Datenstaubsauger für BigData = dickes Risiko für Dich und unsere Demokratie.
Liebe iFun-Schreiber und Leser, selbst nach einem Jahr Trump und seinen Faschos tut ihr alle noch so, als wenn man WA und Konsorten einfach als normale Dienstleistung behandeln kann?
Ich stehe wirklich vor einem Rätsel.
Ich bin gerade erst zu WhatsApp. Ich war vorher nie da und unterstütze deine Aussage. Ich habe sehr auf RCS gehofft aber da gibt es nicht mal Videotelefonie. André Messanger komme nicht in Frage, da sie entweder kein CarPlay könne oder nicht über Siri bedienbar sind. WhatsApp hat mich nun mit den iPad und Apple Watch Version gewonnen. Mir reicht es einfach, immer abgehangen zu sein. Ich habe wahrlich lange genug darauf gewartet, dass die EU mal richtig eingreift aber da kommt nichts und ich habe die Hoffnung da auch komplett verloren. Längst hätte es gleichwertigere, eigentliche sogar besser Dienste aus Europa geben müssen aber die fehlen. Alles was da ist, reicht nicht aus. Da fehlen die starken Firmen hinter die Werbung machen. Ich kann mir nicht ständig den Mund fusselig reden, werde schon oft genug blöde angeguckt. Hinzu, jetzt mit 41 Jahren, verliert sich mein Interesse an Technik nach und nach. Ich möchte nur noch nutzen und mir nicht mehr so den Kopf machen müssen. Drum sehe ich die Dienste nun unabhängig von den dahinterstehenden Menschen, die auch irgendwann mal tot sind und ersetzt werden. Wir leben nicht in der perfekten Welt und ich überlasse das Feld nun lieber den jüngeren Menschen. Sollen die es mal besser machen.
Entwickel was Eigenes. Komm dann wieder