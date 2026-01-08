WhatsApp erweitert Gruppen mit Rollenlabels und Erinnerungen

Der Messenger WhatsApp hat neue Funktionen für Gruppenchats vorgestellt. Ziel der Erweiterungen ist es, die Organisation innerhalb von Gruppen zu vereinfachen und die Kommunikation klarer zu strukturieren. Die Neuerungen betreffen vor allem die Kennzeichnung von Mitgliedern, die Gestaltung von Nachrichten und die Planung gemeinsamer Termine.

Rollenkennzeichnung für Gruppenmitglieder

Eine der zentralen Änderungen ist die Einführung von sogenannten Mitglieder-Tags. Nutzer können sich innerhalb einzelner Gruppen mit einer frei wählbaren Bezeichnung versehen, die ihre Rolle oder Funktion beschreibt. Diese Kennzeichnung ist gruppenspezifisch und kann je nach Kontext angepasst werden. So lassen sich etwa familiäre Gruppen von Sport oder Arbeitschats klarer trennen, ohne dass dafür der Profilname geändert werden muss. Die Tags werden direkt im Gruppenchat angezeigt und sollen helfen, Beiträge schneller einzuordnen.

Textsticker und erweiterte Terminplanung

Ergänzt wird das Update durch neue Textsticker. Einzelne Wörter oder kurze Begriffe lassen sich direkt in der Sticker-Suche eingeben und als grafisches Element versenden. Diese selbst erstellten Sticker können zudem dauerhaft in persönlichen Sticker-Sammlungen gespeichert werden. Damit wird eine Funktion erweitert, die bislang vor allem auf vorgefertigte Motive beschränkt war.

Auch die Terminplanung in Gruppen wird ausgebaut. Beim Erstellen von Veranstaltungen können Absender nun individuelle Erinnerungszeiten festlegen. Teilnehmer erhalten dadurch frühere Hinweise, die sich am jeweiligen Anlass orientieren. Das kann bei digitalen Treffen ebenso helfen wie bei privaten Verabredungen oder gemeinsamen Aktivitäten.

Die neuen Funktionen ergänzen bestehende Gruppenwerkzeuge wie den Versand größerer Dateien, die Freigabe von Medien in höherer Qualität sowie Sprach- und Bildschirmübertragungen. WhatsApp baut damit seine Gruppenfunktionen weiter aus und richtet sich vor allem an Nutzer, die den Messenger nicht nur für kurze Nachrichten, sondern auch zur Koordination im Alltag einsetzen.