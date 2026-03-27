WhatsApp erweitert Funktionen für Speicher, Konten und Chat-Transfer

Der beliebte Messenger WhatsApp führt mehrere neue Funktionen ein, die den Umgang mit Chats vereinfachen sollen. Im Mittelpunkt stehen eine bessere Speicherverwaltung, flexiblere Nutzung mehrerer Konten sowie erweiterte Möglichkeiten beim Gerätewechsel. Zudem integriert der Dienst neue KI-gestützte Werkzeuge für Bilder und Texte.

Speicher aufräumen und Chats gezielter verwalten

Mit wachsender Nutzung sammeln sich in vielen Chats zahlreiche Fotos, Videos und andere Dateien an. Künftig lassen sich große Dateien direkt innerhalb einzelner Unterhaltungen anzeigen und gezielt löschen. Nutzer können dafür im jeweiligen Chat die Speicherverwaltung öffnen und dort gezielt Inhalte entfernen, ohne den gesamten Verlauf zu löschen.

Zusätzlich wird es möglich, beim Leeren eines Chats ausschließlich Mediendateien zu entfernen. Textnachrichten bleiben in diesem Fall erhalten. Das soll vor allem dann helfen, wenn Speicherplatz freigegeben werden muss, wichtige Gesprächsinhalte aber bestehen bleiben sollen.

Mehr Flexibilität bei Konten und Gerätewechsel

Auch beim Wechsel des Smartphones vereinfacht WhatsApp den Prozess. Chatverläufe lassen sich nun plattformübergreifend übertragen. Neben dem Wechsel innerhalb eines Betriebssystems wird künftig auch der Umzug zwischen iOS und Android unterstützt. Fotos, Videos und Nachrichten werden dabei übernommen.

Ergänzend baut WhatsApp die Integration von KI-Funktionen aus. Fotos können vor dem Versand direkt im Chat bearbeitet werden. Dazu gehören einfache Anpassungen wie das Entfernen störender Elemente oder das Einfügen neuer Hintergründe. Auch für Textnachrichten gibt es Unterstützung. Ein Schreibassistent kann auf Basis des bisherigen Gesprächsverlaufs Vorschläge für Antworten erstellen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Nutzung mehrerer Konten auf einem Gerät. Nachdem diese Funktion bereits auf Android verfügbar war, wird sie nun auch für iPhones eingeführt. Zwei Accounts lassen sich parallel verwenden und über die Oberfläche unterscheiden, etwa durch das jeweils angezeigte Profilbild.

Darüber hinaus werden Sticker stärker in den Chat integriert. Beim Eingeben von Emojis schlägt die Anwendung passende Sticker vor, die sich mit einem Fingertipp einfügen lassen. Die neuen Funktionen werden schrittweise bereitgestellt und sollen in den kommenden Wochen für alle Nutzer verfügbar sein.

Zuletzt hatte WhatsApp durch Eltern verwaltete Konten für Kinder eingeführt.