Mehr Flexibilität bei Konten und Gerätewechsel
WhatsApp erweitert Funktionen für Speicher, Konten und Chat-Transfer
Der beliebte Messenger WhatsApp führt mehrere neue Funktionen ein, die den Umgang mit Chats vereinfachen sollen. Im Mittelpunkt stehen eine bessere Speicherverwaltung, flexiblere Nutzung mehrerer Konten sowie erweiterte Möglichkeiten beim Gerätewechsel. Zudem integriert der Dienst neue KI-gestützte Werkzeuge für Bilder und Texte.
Speicher aufräumen und Chats gezielter verwalten
Mit wachsender Nutzung sammeln sich in vielen Chats zahlreiche Fotos, Videos und andere Dateien an. Künftig lassen sich große Dateien direkt innerhalb einzelner Unterhaltungen anzeigen und gezielt löschen. Nutzer können dafür im jeweiligen Chat die Speicherverwaltung öffnen und dort gezielt Inhalte entfernen, ohne den gesamten Verlauf zu löschen.
Zusätzlich wird es möglich, beim Leeren eines Chats ausschließlich Mediendateien zu entfernen. Textnachrichten bleiben in diesem Fall erhalten. Das soll vor allem dann helfen, wenn Speicherplatz freigegeben werden muss, wichtige Gesprächsinhalte aber bestehen bleiben sollen.
Mehr Flexibilität bei Konten und Gerätewechsel
Auch beim Wechsel des Smartphones vereinfacht WhatsApp den Prozess. Chatverläufe lassen sich nun plattformübergreifend übertragen. Neben dem Wechsel innerhalb eines Betriebssystems wird künftig auch der Umzug zwischen iOS und Android unterstützt. Fotos, Videos und Nachrichten werden dabei übernommen.
Ergänzend baut WhatsApp die Integration von KI-Funktionen aus. Fotos können vor dem Versand direkt im Chat bearbeitet werden. Dazu gehören einfache Anpassungen wie das Entfernen störender Elemente oder das Einfügen neuer Hintergründe. Auch für Textnachrichten gibt es Unterstützung. Ein Schreibassistent kann auf Basis des bisherigen Gesprächsverlaufs Vorschläge für Antworten erstellen.
Eine weitere Neuerung betrifft die Nutzung mehrerer Konten auf einem Gerät. Nachdem diese Funktion bereits auf Android verfügbar war, wird sie nun auch für iPhones eingeführt. Zwei Accounts lassen sich parallel verwenden und über die Oberfläche unterscheiden, etwa durch das jeweils angezeigte Profilbild.
Darüber hinaus werden Sticker stärker in den Chat integriert. Beim Eingeben von Emojis schlägt die Anwendung passende Sticker vor, die sich mit einem Fingertipp einfügen lassen. Die neuen Funktionen werden schrittweise bereitgestellt und sollen in den kommenden Wochen für alle Nutzer verfügbar sein.
Zuletzt hatte WhatsApp durch Eltern verwaltete Konten für Kinder eingeführt.
Entwickler: WhatsApp Inc.
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Oh yes, vor allem die Speicherverwaltung ist dringend notwenig
Endlich Systemübergreifend Chats behalten.
Fehlt noch immer mal Liquid Glass…
Da läuft es ja absolut schleppend.
Meine Freundin hats seit November, ich warte heute noch.. absolut lächerlich die Meta Fraktion
Die Tastatur von iOS 26 ist weder in Facebook, außer Instagram Google Apps außer YouTube und auch hier bei ifun noch nicht. Irgendwie sehr sehr schleppend alles dieses Mal
Mit 67GB sollte ich vielleicht mal langsam aufräumen :-)
Was ist mit automatischer Transkription von Sprachnachrichten?
Generell klappt das doch aktuell auch eher dürftig, da ist noch deutlich Luft nach oben.
In deren Blog steht zur zweiten Telefonnummer „ab jetzt“. Ich finde die Option aber nirgendwo. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die zweite Nummer einrichte?
Da steht aber auch, die Funktionen werden nach und nach eingeführt. So wie schon immer bei WhatsApp.
Sollte nicht schon seit Ewigkeiten auch die Funktion kommen, dass man sich einen Benutzernamen wählen kann und man mit diesen anstelle der Telefonnummer identifizierbar ist?
Ich nutze WhatsApp ebenfalls, Freunde und Bekannte zu erreichen, die nicht gewillt waren ein Paar Euro in die Hand zu nehmen, um sich Threema zu installieren.
Niemand schenkt einem etwas, unsere Daten sind die Zahlungsmittel. Es ist wirklich interessant, was Menschen heutzutage alles über WhatsApp tauschen. Es geht über die Bilder von Pässen und/oder anderen behördlichen Daten, die sicherlich interessant für Phisher wären. Aber egal, 1:1 verschlüsselt und damit ist in trockenen Tüchern.