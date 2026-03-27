iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 646 Artikel

Mehr Flexibilität bei Konten und Gerätewechsel

WhatsApp erweitert Funktionen für Speicher, Konten und Chat-Transfer
Artikel auf Mastodon teilen.
12 Kommentare 12

Der beliebte Messenger WhatsApp führt mehrere neue Funktionen ein, die den Umgang mit Chats vereinfachen sollen. Im Mittelpunkt stehen eine bessere Speicherverwaltung, flexiblere Nutzung mehrerer Konten sowie erweiterte Möglichkeiten beim Gerätewechsel. Zudem integriert der Dienst neue KI-gestützte Werkzeuge für Bilder und Texte.

Speicher aufräumen und Chats gezielter verwalten

Mit wachsender Nutzung sammeln sich in vielen Chats zahlreiche Fotos, Videos und andere Dateien an. Künftig lassen sich große Dateien direkt innerhalb einzelner Unterhaltungen anzeigen und gezielt löschen. Nutzer können dafür im jeweiligen Chat die Speicherverwaltung öffnen und dort gezielt Inhalte entfernen, ohne den gesamten Verlauf zu löschen.

Whatsapp Speicher Saufraeumen

Zusätzlich wird es möglich, beim Leeren eines Chats ausschließlich Mediendateien zu entfernen. Textnachrichten bleiben in diesem Fall erhalten. Das soll vor allem dann helfen, wenn Speicherplatz freigegeben werden muss, wichtige Gesprächsinhalte aber bestehen bleiben sollen.

Mehr Flexibilität bei Konten und Gerätewechsel

Auch beim Wechsel des Smartphones vereinfacht WhatsApp den Prozess. Chatverläufe lassen sich nun plattformübergreifend übertragen. Neben dem Wechsel innerhalb eines Betriebssystems wird künftig auch der Umzug zwischen iOS und Android unterstützt. Fotos, Videos und Nachrichten werden dabei übernommen.

Transfer Ios Android

Ergänzend baut WhatsApp die Integration von KI-Funktionen aus. Fotos können vor dem Versand direkt im Chat bearbeitet werden. Dazu gehören einfache Anpassungen wie das Entfernen störender Elemente oder das Einfügen neuer Hintergründe. Auch für Textnachrichten gibt es Unterstützung. Ein Schreibassistent kann auf Basis des bisherigen Gesprächsverlaufs Vorschläge für Antworten erstellen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Nutzung mehrerer Konten auf einem Gerät. Nachdem diese Funktion bereits auf Android verfügbar war, wird sie nun auch für iPhones eingeführt. Zwei Accounts lassen sich parallel verwenden und über die Oberfläche unterscheiden, etwa durch das jeweils angezeigte Profilbild.

Mehrere Konten Whatsapp

Darüber hinaus werden Sticker stärker in den Chat integriert. Beim Eingeben von Emojis schlägt die Anwendung passende Sticker vor, die sich mit einem Fingertipp einfügen lassen. Die neuen Funktionen werden schrittweise bereitgestellt und sollen in den kommenden Wochen für alle Nutzer verfügbar sein.

Zuletzt hatte WhatsApp durch Eltern verwaltete Konten für Kinder eingeführt.

Laden im App Store
WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger
Entwickler: WhatsApp Inc.
Preis: Kostenlos+
Laden

27. März 2026 um 06:37 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Oh yes, vor allem die Speicherverwaltung ist dringend notwenig

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Fehlt noch immer mal Liquid Glass…
    Da läuft es ja absolut schleppend.

    Antworten Melden

  • Mit 67GB sollte ich vielleicht mal langsam aufräumen :-)

    Antworten Melden

  • Was ist mit automatischer Transkription von Sprachnachrichten?

    Antworten Melden

  • In deren Blog steht zur zweiten Telefonnummer „ab jetzt“. Ich finde die Option aber nirgendwo. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die zweite Nummer einrichte?

    Antworten Melden

  • Sollte nicht schon seit Ewigkeiten auch die Funktion kommen, dass man sich einen Benutzernamen wählen kann und man mit diesen anstelle der Telefonnummer identifizierbar ist?

    Antworten Melden

  • Ich nutze WhatsApp ebenfalls, Freunde und Bekannte zu erreichen, die nicht gewillt waren ein Paar Euro in die Hand zu nehmen, um sich Threema zu installieren.
    Niemand schenkt einem etwas, unsere Daten sind die Zahlungsmittel. Es ist wirklich interessant, was Menschen heutzutage alles über WhatsApp tauschen. Es geht über die Bilder von Pässen und/oder anderen behördlichen Daten, die sicherlich interessant für Phisher wären. Aber egal, 1:1 verschlüsselt und damit ist in trockenen Tüchern.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43646 Artikel in den vergangenen 6782 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven