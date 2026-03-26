Soundcore Boom Go 3i ausprobiert: Kompakt, mit Licht und App

Mit dem Boom Go 3i hat die Anker-Marke Soundcore ihr Sortiment an kompakten Lautsprechern vor wenigen Tagen um einen kompakten Bluetooth-Speaker erweitert. Der Boom Go 3i richtet sich an Nutzer, die einen robusten aber kleinen Lautsprecher für unterwegs suchen.

Ist in drei Farben erhältlich: Der neue Soundcore Boom Go 3i

Mit 15 Watt Leistung, integrierter Lichtleiste, App-Steuerung und einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden bietet das Modell eine umfangreiche Ausstattung. Auf Amazon ist der Lautsprecher derzeit in drei Farben für 69,99 Euro erhältlich.

Robuste Bauweise und vielseitige Funktionen

Der Boom Go 3i ist als besonders kompakter Outdoor-Lautsprecher konzipiert. Das Gehäuse misst rund zehn Zentimeter in der Höhe und bringt etwa 400 Gramm auf die Waage. Vier Silikonfüße sorgen für einen stabilen Stand auf ebenen Flächen. Eine reißfeste Silikonschlaufe erlaubt es, den Lautsprecher an Rucksäcken oder Fahrrädern zu befestigen, wird diese nicht genutzt, kann die Schlaufe auch flach auf dem Geräterücken verstaut werden.

Die Schlaufe lässt sich nicht vollständig entfernen, aber auf der Rückseite verstecken

Das Gerät ist gegen Staub und Wasser geschützt. Damit eignet es sich für den Einsatz im Freien und kann auch Regen oder kurzzeitigem Untertauchen standhalten. Zusätzlich wurde das Gehäuse auf Stürze aus bis zu einem Meter Höhe getestet.

Eine Besonderheit ist das kleine integrierte Display, das den Akkustand sowie aktive Funktionen anzeigt. Ergänzt wird dies durch vier LED-Lichtleisten auf der Vorderseite. Diese bieten mehrere Effekte, die sich über die Soundcore-App konfigurieren lassen.

Die Farbmodi können individuell angepasst werden und reagieren auf den Beat

Zu den weiteren Funktionen gehört eine Notfall-Alarmfunktion mit einer Lautstärke von bis zu 92 Dezibel. Außerdem kann der Lautsprecher als kleine Powerbank dienen. Über den USB-C-Anschluss lassen sich iPhone und Co. bei Bedarf mit Strom versorgen.

Technisch arbeitet der Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 15 Watt. Die BassUp-2.0-Technologie verstärkt tiefe Frequenzen auf Wunsch zusätzlich. Zudem unterstützt das Modell Bluetooth 6.0 mit einer Reichweite von etwa 30 Metern. Mehrere Lautsprecher lassen sich zudem über den noch jungen Auracast-Standard miteinander verbinden, um eine größere Beschallung zu ermöglichen.

Die Soundcore-App bietet umfangreiche Zusatzfunktionen

Klang, App und Alltagseindruck

Im praktischen Einsatz zeigt sich der Boom Go 3i als typischer Vertreter kompakter Outdoor-Lautsprecher. Der Klang ist insgesamt ausgewogen und erreicht für die Gerätegröße eine respektable Lautstärke. Besonders auffällig sind die klaren Höhen und Mitten, die Stimmen und akustische Instrumente gut verständlich wiedergeben.

Das Display zeigt Betriebsmodi und Akkufüllstand an

Der Bass wirkt für ein so kleines Gehäuse überraschend kräftig. Wird der BassUp-Modus aktiviert, nimmt die Tieftonwiedergabe deutlich zu. Bei sehr hohen Lautstärken verliert der Bass jedoch etwas an Präsenz, da der Lautsprecher stärker auf Klarheit im Gesamtklang setzt.

Im direkten Vergleich mit ähnlich großen Lautsprechern fällt auf, dass der Boom Go 3i eine höhere Maximallautstärke erreicht. Damit eignet er sich gut für den Einsatz im Freien, etwa beim Grillen oder bei Gartenarbeiten.

Support für Auracast und Lautsprecherdurchsagen

Die Soundcore-App erweitert die Funktionen deutlich. Nutzer können verschiedene Equalizer-Profile auswählen oder eigene Einstellungen anlegen. Zusätzlich lassen sich Lichtfarben und Effekte anpassen. Weitere Optionen sind ein Trainings-Timer, ein Alarmton sowie eine Sprachverstärker-Funktion. Im Alltag erweist sich diese umfangreiche App-Integration als einer der größten Unterschiede zu vielen Konkurrenzmodellen in dieser Größenklasse.

Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 24 Stunden an. In der Praxis hängt sie stark von Lautstärke und Beleuchtung ab.

Nach belieben Konfigurierbar: Die LED-Farben und der EQ

Beim Material zeigt sich der Lautsprecher zweckmäßig konstruiert. Das gummierte Gehäuse wirkt robust und schützt bei Stürzen, sammelt aber Fingerabdrücke. Einzelne Details wie die Displayabdeckung bestehen aus einfachem Kunststoff und wirken funktional, ohne besonders hochwertig zu erscheinen.

Insgesamt positioniert sich der Boom Go 3i als vielseitiger Outdoor-Lautsprecher mit umfangreicher Ausstattung. Die Kombination aus robuster Bauweise, hoher Lautstärke, App-Steuerung und zusätzlichen Funktionen wie Powerbank und Lichtleiste richtet sich vor allem an Nutzer, die unterwegs möglichst viele Funktionen in einem kompakten Gerät bündeln möchten.