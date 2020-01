WhatsApp: Bannerwerbung offenbar vorerst vom Tisch

Ursprünglich wollte Facebook ja von diesem Jahr an Werbebanner in WhatsApp anzeigen. Doch wie es scheint, wurden diese Pläne auf Eis gelegt. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge wurde das mit der Integration von Werbebannern in WhatsApp betraute Team aufgelöst.

Wie die Zeitung weiter berichtet, wurde auch der bisher bereits auf Basis dieser Vorbereitungen in WhatsApp implementierte Programmcode aus der App entfernt. Die Informationen stammen von „mit der Angelegenheit vertraute“ Personen.

Die Meldung kommt durchaus überraschend, wurde es lange Zeit doch als gegeben hingenommen, dass Facebook sich die beim Kauf von WhatsApp vor gut fünf Jahren getätigte Investition in Höhe 22 Milliarden Dollar doch durch das Einblenden von Werbebannern versilbern wollte. WhatsApp-Manager bezeichneten die für den Statusbereich der App geplanten Werbeeinblendungen als vorrangige Monetarisierungsquelle.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Ganz vom Tisch sind die Werbebanner für den Statusbereich dem Bericht zufolge nicht. Man habe die Entwicklung eingefroren und suche nun nach Möglichkeiten, durch die Zusammenarbeit mit Geschäftspartner Geld zu verdienen. Im Fokus seien hier Chat-Angebote wie WhatsApp Business, mit deren Hilfe Unternehmen per Chat mit ihren Kunden kommunizieren können.

Die Pläne Facebooks, in WhatsApp Werbebanner anzuzeigen, waren schon immer höchst umstritten. Das Unternehmen würde damit einen wesentlichen Grundsatz des WhatsApp-Gründers Jan Koum über den Haufen werfen, dieser hat sich stets vehement gegen die Anzeige von Werbung in der App ausgesprochen: