Wetter-Tipp: „Looks Like Rain“ spricht jetzt auch Deutsch

Die zum Wochenende hin aktualisierte Universal-Applikation „Looks Like Rain“ bietet präzise Wettervorhersagen, die sich vor allem auf die Niederschlagswahrscheinlichkeit während der nächsten Stunden und Tage konzentrieren.

Erstmals vorgestellt haben wir euch die App für iPhone, iPad und Mac zum Erscheinen von Version 1.0 vor rund zwei Monaten. Jetzt steht Ausgabe 1.1 zum Download im App Store bereit, setzt noch immer auf eine schnell zu erfassende Visualisierung der aktuellen Wetterprognose und bietet euch drei Farbschemata an, mit denen die in der App dargestellten, farbigen Balken die Wetterprognose abbilden.

In der Basisversion kostenlos

Die Basisversion von „Looks Like Rain“ kann kostenlos aus dem App Store geladen werden und informiert nach dem Start automatisch über die Wetterbedingungen am aktuellen Standort.

Auch ganz ohne Bezahlung lassen sich die relevanten Funktionen der App hier uneingeschränkt nutzen. Die Gratis-App liefert einen umfassenden Wetterüberblick, lediglich auf die Möglichkeit, zusätzliche Favoriten zu speichern, müssen Anwender, die sich gegen den zehn Euro teuren Jahreszugang entscheiden, verzichten. Zudem ist auch die Nutzung der angebotenen Widgets sowie der iCloud-Abgleich angelegter Favoriten eingeschränkt.

Die wichtigen Wetterdaten auf einen Blick

Davon abgesehen ist auch die kostenfreie Ausgabe von „Looks Like Rain“ voll funktional. Das Balkensystem der App ist schnell verstanden und recht effektiv in der Darstellung der Wetterlage: Ein roter Strich markiert die aktuelle Uhrzeit, dunkelblaue Balken deuten auf starken Regen hin, während graue Bereiche auf bewölkte Tage hinweisen. Ein helles Blau zeigt schönes Wetter an.

„Looks Like Rain“ ist nur zehn Megabyte groß, nutzt die von Apple bereitgestellten Wetterdaten und wird in Vancouver entwickelt. Das Update der App auf Version 1.1 erweitert die Anwendung um neue Wind- und Niederschlagsdiagramme, zudem ist die App jetzt auch auf Deutsch, Französisch und Italienisch lokalisiert. Ihr solltet „Looks Like Rain“ ausprobieren.