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Kostenloser Bonusartikel bei Amazon

Gratis-Ladegerät als Beigabe zum Anker Nano Smart Netzteil
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8 Kommentare 8

Ein Netzteil zum Bestpreis kaufen und ein zweites inklusive Kabel kostenlos erhalten? Bei Amazon funktioniert das gerade mit dem neuen Smart Nano USB-C-Adapter mit Display von Anker. Wenn ihr diesen bestellt, bekommt ihr ein ebenfalls von Anker angebotenes 20-Watt-Ladegerät mit USB-C-Kabel kostenlos dazu.

Anker Nano Smart

Das neue Smart-Nano-Ladegerät von Anker ist zudem aktuell wieder zum bisherigen Bestpreis erhältlich. Statt regulär 39,99 Euro bezahlt man momentan nur 27,99 Euro für den in Schwarz, Weiß, Orange und Hellblau erhältlichen Stecker.

Zweites Netzteil kostenlos

Der Kombi-Deal funktioniert, weil es bei Amazon beim Kauf des neuen Anker-Netzteils aktuell einen Bonusartikel kostenlos dazu gibt.. Das 20-Watt-Netzteil mit Kabel ist hierfür qualifiziert. Legt beide Artikel in den Einkaufswagen und überprüft vor dem Abschluss der Bestellung den Endpreis. Dort sollten 9,47 Euro abgezogen werden, sodass man lediglich 27,99 Euro für beide Artikel bezahlt.

Anker 20 W

Das kostenlos beigelegte Netzteil ist schon etwas älter, dafür aber mit Anschlüssen für USB-C und USB-A ausgestattet und dürfte in den meisten Haushalten noch einige Zeit sinnvolle Verwendung finden.

Schonendes Laden für neuere iPhones

Das neue Anker-Netzteil mit Display und 45 Watt Ladeleistung trägt den Namenszusatz „Smart“, weil es mit den verbundenen Geräten kommunizieren und seine Ladeleistung automatisch anpassen kann. Diese Funktion wird allerdings nur von neueren Apple-Geräten unterstützt, darunter die iPhone-Generationen 15, 16 und 17 mit Ausnahme des iPhone 17e. Ein durch Doppeltippen aktivierbarer spezieller Modus sorgt dann dafür, dass die Geräte beispielsweise über Nacht schonend geladen werden. Das Display informiert dabei über die Aktivierung der Funktion und den gegenwärtigen Ladezustand.

Anker Nano Netzteil 45 Display

Unabhängig davon lässt sich das Mini-Netzteil auch als gewöhnliches Ladegerät mit beliebigen Geräten verwenden. Auf dem integrierten Bildschirm wird dann die aktuell gelieferte Leistung in Watt angezeigt. Ausführlich haben wir den Adapter hier vorgestellt.

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22. Juli 2026 um 08:17 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Super, endlich mal langsames Laden.
    Aber ein Ladegerät mit nur einem Anschluss ist zu mau und zum Mitnehmen zu klobig finde ich. Anker: bitte sowas mal mit 2 Anschlüssen oder Größeres mit 5 und langsamem Laden. :D

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  • Beide Artikel in den Einkaufswagen gelegt, zur Kasse gegangen … kein Abzug

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  • Danke für die Info – gerade nochmal bestellt. Ich habe bereits eines der Nano-Ladegeräte mit dem Display im Einsatz, das Teil ist wirklich gut. Der Abzug für das Kombiangebot hat funktioniert, perfekt.

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  • Da hat Anker mit dem Ladegeräte ja alle Touristen eingefangen!

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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