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Mit Einkaufsliste und Ausgaben-Tracker

Markendetektive: Einkaufshilfe jetzt weitgehend kostenlos
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3 Kommentare 3

Vor rund zwei Jahren haben wir die iPhone-App Markendetektive erstmals vorgestellt. Die Anwendung hilft dabei, Verbindungen zwischen bekannten Markenprodukten und günstigeren Eigenmarken der Discounter aufzuspüren. Wer wissen möchte, ob sich hinter einem No-Name-Produkt derselbe Hersteller verbirgt wie hinter einer bekannten Marke, kann die App als Nachschlagewerk oder direkt beim Einkauf nutzen.

Kernfunktionen jetzt kostenlos

Inzwischen ist die App umfassend überarbeitet in Version 6 verfügbar. Die wichtigste Änderung betrifft das bisherige Bezahlmodell: Mit dem Update stehen sämtliche Kernfunktionen kostenlos zur Verfügung. Während früher unter anderem der vollständige Zugriff auf die Produktdatenbank sowie der Barcode-Scanner kostenpflichtig waren, können diese Funktionen jetzt ohne zusätzliche Freischaltung genutzt werden. Eine Premium-Mitgliedschaft wird zwar weiterhin angeboten, dient inzwischen aber ausschließlich dazu, die Werbung innerhalb der App zu entfernen.

Markendetektive 1

Darüber hinaus erweitert die neue Version den Funktionsumfang um eine gemeinsam nutzbare Einkaufsliste. Einkäufe lassen sich direkt in der App planen und mit anderen Haushaltsmitgliedern oder Familienangehörigen teilen. Nach Angaben der Entwickler erkennt die Einkaufsliste eingetragene Markenprodukte und empfiehlt automatisch günstigere Alternativen. So soll sich bereits bei der Planung des Einkaufs Sparpotenzial erkennen lassen.

Ausgaben-Tracker und Cashback-System

Neu hinzugekommen sind außerdem ein Ausgaben-Tracker und ein Cashback-System. Registrierte Nutzer können ihre Einkaufsausgaben in der App dokumentieren und sich zugleich an der Pflege der Produktdatenbank beteiligen. Für das Hochladen von Kassenbons sowie das Einreichen neuer Produkte versprechen die Entwickler Cashback-Belohnungen.

Markendetektive 2

Unverändert gilt allerdings, dass Produkte aus derselben Produktion nicht zwangsläufig identisch sind. Auch wenn Markenartikel und Eigenmarken vom gleichen Hersteller stammen, können sich Rezepturen, Zutaten oder die verwendeten Rohstoffe unterscheiden.

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Entwickler: Patrick Sieber
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21. Juli 2026 um 18:47 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Irgendwie hat sich mir das nie ganz erschlossen, warum man das wissen möchte.

    Gerade bei Lebensmittel kaufe ich doch das Produkt, dass mir am besten schmeckt. Egal ob Marke oder Eigenmarke.

    In den allermeisten Fällen sind es ja auch nicht einfach 1:1 die selben Produkte, sondern nur vom selben Hersteller aber unterschiedliche Rezepturen.

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  • Danke für den letzten Absatz. Ein entscheidender Hinweis, welcher gerne vernachlässigt wird.

    Chris, du sprichst zwar für bestimmte Dinge registrierte Benutzer an, doch falls ich eben richtig aufgepasst habe, ist die App ohne Konto gar nicht nutzbar. Wäre noch eine wichtige Information meiner Meinung nach.

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