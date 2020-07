Werden Smartphones von Apple und Samsung bald ohne Netzteil verkauft?

Sehen wir schon bald die ersten neuen Smartphones, die ohne Netzteil ausgeliefert werden? Nach Gerüchten, dass Apple für die iPhone-12-Modelle entsprechende Pläne hat, hört man dergleichen jetzt auch mit Blick auf kommende Smartphones von Samsung. In beiden Fällen dürften Umweltschutz und die Schonung von Ressourcen zu den Hauptgründen für diese Entscheidung zählen. Die meisten Nutzer haben mittlerweile mehr als genug Ladegeräte zuhaus. Bereits jetzt schon gibt es Anbieter von mit Akkus betriebenen Geräten, die ihren Produkten dergleichen nicht mehr beilegen.

Insbesondere bei Apple genügt es jedoch kaum, eine solche Entscheidung nur mit umweltpolitischen Gründen zu rechtfertigen. Um Kritik abzuwenden, muss der Hersteller seine guten Absichten auch durch Handeln untermauern. Die Geräte preislich unverändert aber mit weniger Zubehör anzubieten, dürfte einen Sturm der Entrüstung nach sich ziehen. Apple wird gut daran tun, die Gerätepreise entsprechend zu senken und /oder das fehlende Zubehör für iPhone-Käufer kostenlos zum Abruf bereitstellen. Vielleicht ja auch in Form von Rabattcodes für ein künftiges drahtloses Ladegerät von Apple.

Marques Brownlee gibt in seinem unten eingebetteten Video seine interessanten und diskussionswürdigen Gedanken zu diesem Thema zum Besten. Bei den Gründen angefangen über über die damit verbundenen Marketing-Möglichkeiten bis in zu der Überlegung, ob Apple damit bereits einen ersten Schritt in Richtung eines komplett kabellosen iPhones geht. Gerüchteweise könnte dies ja mit dem iPhone 13 im kommenden Jahr dann der Fall sein.