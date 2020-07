Apple fragt Nutzer, was sie mit alten Netzteilen machen

Es gibt mittlerweile sowohl Gerüchte dahingehend, dass Apple die kommenden iPhones ganz ohne Netzteil ausliefert als auch solche, die ein noch leistungsfähigeres Ladegerät als Beigabe sehen. Eines ist sicher: Bei Apple macht man sich Gedanken über die Zukunft des iPhone-Packungsinhalts. Aktuell berichten Nutzer von einer Umfrage, in der sie von Apple danach gefragt werden, was sie mit überzähligen USB-Adaptern machen.

Die Umfrage-Einladungen wurden offenbar gezielt an Nutzer geschickt, die ein vorhandenes iPhone gegen ein neueres Modell eingetauscht haben. In solch einem Fall will Apple weder das Netzteil, noch Ladekabel oder Ohrhörer zurück. Der iPhone-Hersteller stellt damit verbunden die Frage, was Nutzer mit ihren überzähligen Netzteilen machen. Wohl auch, um abschätzen zu können, wie oft beim Kauf eines neuen iPhones tatsächlich auch ein neues Netzteil vonnöten ist.

@MacMagazine @rfischmann sobre a polêmica do rumor relacionado a retirada dos carregadores da caixa: comprei um iPhone 11 esse mês e recebi a survey data Apple e fiquei intrigado com essa pergunta. pic.twitter.com/WvPUlOt68F — Thorzinho 🎗️ (de 🏡) (@bedabb_) July 3, 2020

Ein brasilianischer Twitter-Nutzer hat obigen Screenshot aus der Umfrage online gestellt. Bei der Frage nach Wiederverwertung des Netzteils kann man demnach angeben, dass man es in der Familie weitergegeben, recycelt oder verloren hat, man es weiterhin nutzt oder es mittlerweile kaputt ist. Wie sich Apple in der Netzteilfrage letztendlich entscheidet, bleibt zumindest zunächst noch offen.