Amazon Music Unlimited für Neukunden 3 Monate kostenlos

Amazon Music Unlimited gibt es aktuell für Neukunden wieder drei Monate lang kostenlos. Mit der erneuten Bereitstellung des Testangebots kann sich der eine oder andere Trial-Hopper wieder 90 Tage weiterhangeln. Doch auch ernsthafte Test sind natürlich willkommen, schließlich präsentiert sich der Musikdienst von Amazon besonders für Prime-Abonnenten als preislich attraktive Alternative zu Apple und Spotify.

Nach Ablauf der drei Monate wird die reguläre Monatsgebühr in Höhe von 7,99 Euro für Prime-Kunden und 9,99 Euro für alle sonstigen Kunden fällig. Ihr müsst also im Zweifel rechtzeitig vorher über die Amazon Music Einstellungen kündigen. Das Angebot selbst läuft am 21. Juli ab, gilt allerdings auch nur „solange der Vorrat reicht“.

Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass Amazon noch bis Jahresende von den oben genannten Beträgen jeweils 2,521 Prozent abzieht und auf diese Weise die Mehrwertsteuersenkung an den Endkunden durchreicht.