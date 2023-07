Start-Werbebanner im App Store jetzt komplett sichtbar

Allerdings will Apple auf dieser prominenten Position keine Werbung für Anwendungen machen, die Waffen, Gewalt oder sexuelle Inhalte in ihrem Icon darstellen. Auch ist die Verwendung von Beschreibungen wie „Spiel des Tages“ oder „App des Tages“ untersagt.

Vergangenen Monat hat Apple angekündigt , dass die Darstellung des App Store auf dem iPhone optimiert werden soll. Die Verbesserung hat allerdings weniger die Bedürfnisse der Nutzer vor Augen, sondern will die Darstellung von bezahlten Werbeanzeigen verbessern. Jetzt hat das Unternehmen die Änderung in die Anzeige des App Store auf dem iPhone einfließen lassen.

