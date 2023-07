Aqara Anwesenheitssensor FP2: Neue Firmware verspricht weitere Verbesserungen

Hier kommt dann auch gleich eine Besonderheit des Anwesenheitssensors von Aqara im Zusammenhang mit HomeKit ins Spiel. Die einzeln festgelegten Bereiche erscheinen auch in der Home-App ebenfalls jeweils für sich als separater Bewegungsmelder und können dann als Auslöser für beliebige Aktionen dienen. Ergänzend hat der FP2 auch einen Helligkeitssensor integriert, der seine Messwerte ebenfalls an HomeKit übermittelt.

Anders als gewöhnliche Bewegungsmelder erfasst der Aqara FP2 die Anwesenheit von Personen mithilfe der sogenannten Millimeterwellen-Radartechnologie (mmWave) und kann darauf basierend extrem schnell und exakt reagieren. Der mmWave-Sensor erlaubt es, die Anwesenheit von bis zu fünf Personen getrennt in einem Raum zu erfassen und kann diese zudem positionsgenau in der Aqara-App anzeigen. Dabei wird auch erkannt, ob sich die Personen nähern oder entfernen.

