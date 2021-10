Wer spielt noch Apple Arcade? Das ist der Neuzugang dieser Woche

Apples Spiele-Abo, der monatlich 4,99 Euro teure Service „Apple Arcade“ wurde aus der Not heraus geboren. Als sich abzeichnete, dass im App Store nur noch süchtig machende Aufbau- , Strategie- und Match-3-Spiele überlebensfähig waren, die es mit Glücksspiel-ähnlichen Mechaniken auf das Kleingeld der meist jungen Spieler abgesehen hatten, schuf Apple einen sicheren Hafen mit kalkulierbaren Kosten.

Wir können nur hoffen, dass Apple hier vom eigenen schlechten Gewissen getrieben war. Schließlich hatte man die Voraussetzungen dafür, dass die geradezu nutzerfeindlichen „Spiele“ mit ihren Mikrotransaktionen die ehrlichen Games aus dem App Store verdrängten, selbst geschaffen.

Was auch immer den Ausschlag gegeben haben sollte: Apple nahm im September 2019 eigenes Geld in die Hand, sicherte sich an mittlerweile mehr als 200 Titeln eigene Verwertungsrechte und bietet den Zugriff auf diese nun im Apple Arcade Abo an. Sollte ihr zu den Abonnenten und noch immer spielenden Nutzern gehören, dann solltet ihr immer Freitags die Augen aufhalten. Wenn Neuveröffentlichungen eingepflegt werden, dann immer zum Wochenende.

Neu in dieser Woche: Thumper – Pocket Edition

Neu in dieser Woche ist das Rhythmus-Actionspiele „Thumper – Pocket Edition“ des amerikanischen Spiele-Studios Drool. Das Rhythmusspiel, das euch in die Rolle eines Weltraumkäfers schlüpfen lässt, hat bereits einige Jahre auf dem Buckel und bringt neun Level mit eigens komponiertem Soundtrack mit. Im App Store steht die mit 5 Sternen bewertete Standard-Version nach wie vor für 5 Euro zum Kauf bereit.

Als baldigen Neuzugang hat Apple zudem den Titel „Crayola Create and Play+“ angekündigt, der sich an Kinder richtet die Lust auf Ausmalbilder, Farben und Zeichnungen haben. „Crayola Create and Play+“ soll demnächst auf Apple Arcade verfügbar sein.