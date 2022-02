Wenn sich die Lautstärke von HomePod-Siri ständig ändert

Wenn dies bei euch der Fall ist, könnt ihr die Funktion einfach deaktivieren, damit Siri wieder wie früher in derselben Lautstärke spricht, in der auch Musik und dergleichen wiedergegeben wird. Allerdings hat Apple den entsprechenden Schalter recht gut versteckt, ihr müsst dafür nämlich in der Home-App zunächst den betreffenden HomePod anwählen (lange auf die Kachel drücken) und dann ganz nach unten in die Einstellungen zum Punkt „Bedienungshilfen“ scrollen. Im folgenden Untermenü findet sich die Möglichkeit zum ab- oder anstellen der automatischen Lautstärkeanpassung von HomePod-Siri.

Apple hat die Funktion zur automatischen Lautstärkeanpassung im vergangenen Jahr eingeführt. Im besten Fall soll sich die Lautstärke, mit der Siri aus dem HomePod spricht, nämlich an Faktoren wie der eigenen Sprechlautstärke, Hintergrundgeräuschen und an die Medienwiedergabe anpassen. Doch klappt dies leider nicht immer und nicht selten klagen HomePod-Besitzer darüber, dass die Siri-Sprachansagen mit viel zu hoher Lautstärke erfolgen.

Weil im Anschluss an unserem Artikel zu einem möglichen HomePod mit Display wieder das Thema Siri-Lautstärke aufgekommen ist, wollen wir nochmal auf Funktion zur automatischen Lautstärkeanpassung hinweisen. In vielen Fällen lässt sich hier der Grund dafür finden, dass Siri euch permanent anschreit, oder umgekehrt.

