„Home Widget“-App mit neuen Formaten und neuen Optionen

Will man die Anwendung ohne Beschränkungen nutzen, so werden verträgliche 49 Cent im Monat, 3,99 Euro im Jahr oder 8,99 Euro für eine zeitlich nicht eingeschränkte Lifetime-Lizenz fällig.

Home Widget für HomeKit lässt sich kostenlos laden und eingeschränkt auch benutzen. So begrenzt der Entwickler in der Gratis-Version nicht nur die Anzahl der verfügbaren Panels auf maximal drei, sondern schränkt auch ein, wie oft man diese benutzen kann. So sind in der kostenlosen Version lediglich sechs Aktionen pro Panel und zehn Verwendungen pro Tag erlaubt. Die gravierendste Einschränkung der Gratis-Version ist vermutlich der hier gesperrte Zugriff auf die Einstellungen der App. Hier verbergen sich durchaus praktische Optionen wie die Möglichkeit, die Aktualisierungsrate der Widgets zu verändern.

Mit dem aktuellen Update lassen sich nun auch Sensoren beziehungsweise die von diesen erfassten Werte in die Widgets integrieren, zudem bietet der Entwickler eine Option zum Starten von Kurzbefehlen direkt von einem Widget aus. Insbesondere bei den größeren Widget-Formaten dürften sich zudem die neuen „leeren Felder“ bezahlt machen, mit deren Hilfe man die Symbole besser anordnen und mit System in Widget platzieren kann.

Die Funktion von Home Widget nochmal kurz zusammengefasst: Die App bietet die Möglichkeit, Schnelltasten für einzelne HomeKit-Elemente in Widgets eingebettet auf dem Home-Bildschirm zu platzieren. In der neusten App-Version sind dies nun fünf verschiedene Formate auf dem iPhone, mit je nach Größe zwischen einem und 16 Objekten, sowie mit 3 x 6 und 4 x 8 zwei verschiedene Widget-Größen auf dem iPad.

