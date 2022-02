Aramidfaser-Schutzhüllen für Apple Watch Series 7 und AirPods Pro

Der stolze Preis für das Pitaka MagEZ Case für AirPods Pro garantiert in jedem Fall hochgezogene Augenbrauen. Satte 74,99 Euro soll die ebenfalls aus Aramidfaser gefertigte Hülle für das Ladecase der Ohrhörer regulär kosten, wobei hier neben der Materialwahl sicher auch die MagSafe-Kompatibilität kostenintensiv zu Buche schlägt. Der in die Hülle integrieret Magnet soll bei der optimalen Ausrichtung auf MagSafe-Ladegeräten unterstützen. Die Ladeleuchte ist auch mit Hülle sichtbar, ebenso bleibt der Ladeport an der Unterseite der Hülle frei zugänglich.

Das Pitaka-Case für die Apple Watch 7 ist in Varianten für die kleine und große Version der Apple-Uhr erhältlich und kostet regulär 44,99 Euro. Mit dem Rabattcode 20220210DE fällt der Preis an der Kasse auf 41,39 Euro.

