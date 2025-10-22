Weniger Wikipedia-Besuche: KI-Ergebnisse verändern Nutzerverhalten

Die Wikipedia verzeichnet aktuell sinkende Zugriffszahlen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sogenannten „human pageviews“, also die echten Seitenaufrufe durch Menschen, um satte acht Prozent zurückgegangen. Verantwortlich dafür ist vor allem ein verändertes Nutzerverhalten im Internet.

Immer weniger Besucher

Immer mehr Menschen erhalten ihre Informationen über KI-generierte Antworten in Suchmaschinen oder über soziale Plattformen, ohne direkt auf Wikipedia zuzugreifen. Obwohl die Inhalte der Online-Enzyklopädie nach wie vor eine zentrale Rolle in der Beantwortung vieler Fragen spielen, bleiben die Besuche auf der eigentlichen Website zunehmend aus.

Hintergrund der aktualisierten Zugriffszahlen ist eine Anpassung der Zählweise durch die Wikimedia Foundation. Neue Filtermethoden konnten eine große Menge an automatisierten Zugriffen als Bot-Traffic identifizieren, die zuvor fälschlich als menschliche Seitenaufrufe gezählt wurden. Nach der Bereinigung dieser Daten zeigt sich nun deutlicher, wie sich der reale Besucherstrom auf Wikipedia verändert hat.

Junge informieren sich mobil und visuell

Neben KI-generierten Suchergebnissen führen auch soziale Medien und mobile Nutzung zu einem schleichenden Rückgang direkter Wikipedia-Besuche. Besonders jüngere Nutzergruppen weichen auf Video-Plattformen und Apps aus, wenn sie Informationen suchen. Formate wie TikTok, Instagram oder YouTube gewinnen als primäre Quellen an Bedeutung.

Zwar bleibt Wikipedia eine der wichtigsten Datenquellen für Sprachmodelle, Chatbots und Suchalgorithmen. Doch der direkte Kontakt mit der Plattform und die Beteiligung an der Pflege der Inhalte nehmen ab.

Um dem Trend zu begegnen, passt die Wikimedia Foundation ihre Strategie an. Der Fokus liegt unter anderem auf der mobilen Nutzung und der vereinfachten Bearbeitung von Inhalten über Smartphones. Zudem wird versucht, jüngere Zielgruppen über externe Plattformen mit angepassten Formaten zu erreichen. Denn langfristig hängt die Qualität der Inhalte auch von der aktiven Mitwirkung der freiwilligen Community ab.