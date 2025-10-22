Rückläufige Seitenaufrufe trotz hoher Relevanz
Weniger Wikipedia-Besuche: KI-Ergebnisse verändern Nutzerverhalten
Die Wikipedia verzeichnet aktuell sinkende Zugriffszahlen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die sogenannten „human pageviews“, also die echten Seitenaufrufe durch Menschen, um satte acht Prozent zurückgegangen. Verantwortlich dafür ist vor allem ein verändertes Nutzerverhalten im Internet.
Immer weniger Besucher
Immer mehr Menschen erhalten ihre Informationen über KI-generierte Antworten in Suchmaschinen oder über soziale Plattformen, ohne direkt auf Wikipedia zuzugreifen. Obwohl die Inhalte der Online-Enzyklopädie nach wie vor eine zentrale Rolle in der Beantwortung vieler Fragen spielen, bleiben die Besuche auf der eigentlichen Website zunehmend aus.
Hintergrund der aktualisierten Zugriffszahlen ist eine Anpassung der Zählweise durch die Wikimedia Foundation. Neue Filtermethoden konnten eine große Menge an automatisierten Zugriffen als Bot-Traffic identifizieren, die zuvor fälschlich als menschliche Seitenaufrufe gezählt wurden. Nach der Bereinigung dieser Daten zeigt sich nun deutlicher, wie sich der reale Besucherstrom auf Wikipedia verändert hat.
Junge informieren sich mobil und visuell
Neben KI-generierten Suchergebnissen führen auch soziale Medien und mobile Nutzung zu einem schleichenden Rückgang direkter Wikipedia-Besuche. Besonders jüngere Nutzergruppen weichen auf Video-Plattformen und Apps aus, wenn sie Informationen suchen. Formate wie TikTok, Instagram oder YouTube gewinnen als primäre Quellen an Bedeutung.
Zwar bleibt Wikipedia eine der wichtigsten Datenquellen für Sprachmodelle, Chatbots und Suchalgorithmen. Doch der direkte Kontakt mit der Plattform und die Beteiligung an der Pflege der Inhalte nehmen ab.
Um dem Trend zu begegnen, passt die Wikimedia Foundation ihre Strategie an. Der Fokus liegt unter anderem auf der mobilen Nutzung und der vereinfachten Bearbeitung von Inhalten über Smartphones. Zudem wird versucht, jüngere Zielgruppen über externe Plattformen mit angepassten Formaten zu erreichen. Denn langfristig hängt die Qualität der Inhalte auch von der aktiven Mitwirkung der freiwilligen Community ab.
Entwickler: Wikimedia Foundation
„Formate wie TikTok, Instagram oder YouTube gewinnen als primäre Quellen an Bedeutung“
Wenn ich mir die Qualität der jeweiligen Inhalte betrachte, wundert es mich nicht wo die Menschheit steht.
Guckt Science Fiction und ihr wisst, wo die Reise hingeht.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200… Klasse!
Spiegelt auch unsere Wahlergebnisse wieder
„widerspiegeln“ nicht wieder (außer vielleicht in „das Auto polieren damit der Lack wieder spiegelt“)
idiocracy incoming
Es is echt so
Der Film hat sehr vieles sehr gut vorausgesehen … auch die Präsidentschaft ist da gut mit der derzeitigen abgebildet :)
Oh ja und die ganzen „neuen“ Medien sagen immer die Wahrheit…. Die Lemminge rennen regelrecht dem Abgrund entgegen.
Du meinst so Videos, die eindeutig zeigen, daß man nur nacheinander alle vier Türgriffe eines Autos eine bestimmte Anzahl hintereinander ziehen muß, um das Auto zu Öffnen, entsprechen nicht der Wahrheit?
Ich ging davon aus, das so etwas alleine durch das Video eindeutig belegt ist. ;-)
Als Wikipedia gilt bei mir seit 20 Jahren als Ideologieverseucht. Vielleicht dämmert das immer mehr Leute! Wäre eine gute Entwicklung.
Welche Ideologie wäre das?
Auf welche Artikel bezogen? Aller Art?
Wenn man Fakten als Ideologie versteht. Bei Wikipedia gibt es Belegpflicht und das wird sehr streng umgesetzt.
In diesem Zusammenhang empfehle ich jedem den Podcast „Sockenpuppenzoo – Angriff auf Wikipedia“:
https://podcasts.apple.com/de/podcast/sockenpuppenzoo-angriff-auf-wikipedia/id1790174096
@ralfer04: Sag mal … bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Wo findest du den deine Fakten? TikTok? StudiVZ? ICQ? Truth Social?
Frage mal ein, zwei Generationen weiter was sie von Wikipedia halten ;)
Das ist halt eine komplette Abwärtsspirale. Die KI stützt sich auf Inhalte von Seiten, die davon leben, dass sie klicks bekommen. Weniger klicks, weniger solcher Informationsquellen. Worauf stützt sich dann die KI? Das kann nur schief gehen.
Sie wird halluzinieren und die Generation XYZ wird es nicht merken /s
Sehe das ähnlich. Es gab mal eine Zeit lang sowas wie eine positive Evolution im Netz: Informationen und Vielfalt.
Dann wurde zügig monetarisiert: Werbung, Tracking, Bezahlschranken, Abos.
Jetzt mit KI werden Unabhängigkeit und Vielfalt noch stärker reduziert werden.
Gefällt mir überhaupt nicht!
Wikipedia ist meiner Meinung nach die einzige Seite, die sich treu geblieben ist. Große Wissensdatenbank, die kostenlos ist und überhaupt keine Werbung schaltet (obwohl sie locker die Möglichkeiten dazu hätte).
Es wäre ein sehr großer Verlust, wenn es Wikipedia nicht mehr gibt.
Wikipedia schaltet aber häufig nervige Spendenanzeigen, welche ich schon als Art Werbung sehe (und Wikipedia in den letzten 5 Jahren nicht einmal genutzt habe).
Wie kann Dich was nerven, was Du gar nicht nutzt?
Wie meinst du werden die RZ’s für das Hosting bezahlt? Luft & Liebe?
Ist gar nicht so viel, wie ich erwartet hätte
Stimmt, aber das ist erst der Anfang. :-(
Liegt auch daran, dass daraus Wokipedia geworden ist…
Beleg das mal!
Frag Dich doch vielleicht eher mal, was aus Dir geworden ist. Bei Wikipedia hat sich ausser dem Zuwachs an abgebildetem Wissen, nichts geändert.
Lustiges Wortspiel, entbehrt aber jeder Tatsache. An Wissenschaft und Fakten ist nichts „woke“. Reiner Populismus, dieses Bashing.
Wenn Fakten woke sind – ja
Du meinst Wookieepedia oder was?
Nur mal zum selber testen eine KI Anfrage stellen, bei einer Thematik, bei der ihr euch richtig gut auskennt, oder gar studiert habt.
Die Ergebnisse sind teilweise wischiwaschi, Teil kreuzfalsch…
Wirklich bedenklich.
Da vertraue ich dann doch lieber auf die Schwarmintelligenz von Wikipedia
Wikipedia hat eben auch ein sehr „eigenes“ Weltbild. Da werden Fakten gerne mal weg moderiert… Ich nutze es deshalb auch nicht mehr.
Wie oben schon von anderen geschrieben: Belege für diese Behauptung? Auf welche Artikel bezogen?
Au Backe… – ralfer04 verwendet weiter oben den Begriff Ideologie-verseucht völlig unpassend für die Wikipedia, ziemlich treffend allerdings für sich selbst und für Sie! Wenn Sie angeblich so viel auf Fakten Wert legen, die Ihnen bei Wikipedia „wegmoderiert wurden“, dann haben Sie doch sicherlich auch kein Problem damit, Ihre Behauptung mit Fakten zu belegen. Ein Ausbleiben einer Antwort Ihrerseits mit solchen nachprüfbaren Fakten und Belegen entpuppt Sie selbst als genau das, was sie der Wikipedia vorwerfen. Ich bin gespannt.
Das kann ich für den einen Artikel, den ich zu bearbeiten versucht habe, zu 100 % bestätigen. Ich habe mal versucht, bei einem Artikel Informationen, die ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit hatte, hinzuzufügen; die wurden wieder entfernt, weil angeblich die Belege fehlen würden. Ich habe dem „Moderator“ entsprechende Quellen geschickt, die er aber ignoriert hat. Das sah für mich ein bisschen nach „ich will nicht, dass du mehr weißt als ich“ aus.
Es müssen öffentliche Quellen sein, damit das auch von jedermann nachvollzogen werden kann.
Zum Glück gibt’s diese Moderatoren, du hast Wikipedia nicht verstanden. Da geht’s nicht um deine beruflichen Erfahrungen. Und die „Quellen“ müssen eben auch welche sein.
An all die Schreiber hier, die Behauptungen zur Wikipedia aufstellen wie „Fakten werden wegmoderiert“, „Wokipedia“ oder „Ideologieverseucht“: Solche Äußerungen kann man nur komplett ignorieren, solange ihr nicht konkrete Bespiele nennt, genau welche Fakten von wem wegmoderiert wurde, oder in genau welchem Artikel etwas „ideologisches“ steht, das nicht durch Fakten gedeckt ist.
Wenn ihr solche Beispiele nicht habt, spart Euch doch bitte auch diese Kommentare.
