Neue Preise gelten ab Oktober

Vor Deutschland-Start: HBO Max erhöht Abo-Gebühren
Wenige Monate vor dem geplanten Deutschlandstart hat Warner Bros. Discovery die Preise für alle Abo-Stufen seines Streamingdienstes HBO Max angehoben. Die neuen Gebühren gelten für alle, die den Dienst direkt bei HBO oder über gängige App-Stores abonniert haben.

1 bis 2 Dollar mehr pro Monat

Für Neukunden sind die neuen Tarife ab sofort gültig. Für bestehende Abonnenten greifen sie mit der nächsten Abrechnungsperiode nach dem 20. November 2025. Nutzer, die HBO Max über Internet-, Mobilfunk- oder TV-Anbieter gebucht haben, sollen gesondert über eventuelle Preisanpassungen informiert werden.

Auch der Kombi-Tarif mit Disney+ und Hulu wird teurer. Die Einzelpreise für HBO Max gestalten sich ab sofort wie folgt:

  • Basic mit Werbung:
    Monatlich: 10,99 $/Monat (plus 1 $)
    Jährlich: 109,99 $/Jahr (plus 10 $)
  • Standard:
    Monatlich: 18,49 $/Monat (plus 1,50 $)
    Jährlich: 184,99 $/Jahr (plus 15 $)
  • Premium:
    Monatlich: 22,99 $/Monat (plus 2 $)
    Jährlich: 229,99 $/Jahr (plus 20 $)

Die drei Tarifstufen unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch im Funktionsumfang. Das Basic-Abo mit Werbung erlaubt paralleles Streaming auf zwei Geräten in Full-HD-Auflösung (1080p), enthält aber Werbeeinblendungen. Im Standard-Tarif bleibt die Auflösung identisch, zusätzlich können bis zu 30 Inhalte heruntergeladen und offline genutzt werden.

Der Premium-Tarif bietet Streaming auf bis zu vier Geräten gleichzeitig, wobei bei Sportübertragungen maximal zwei gleichzeitige Streams erlaubt sind. Hier steht 4K-Qualität zur Verfügung, zudem sind Dolby-Atmos-Tonspuren und bis zu 100 Downloads für die Offline-Nutzung enthalten.

Deutschlandstart Anfang 2026

Nach aktuellem Stand plant Warner Bros. Discovery den Markteintritt in Deutschland für den Beginn des kommenden Jahres. Branchenberichte nennen die ersten Januarwochen 2026 als wahrscheinlichen Startzeitraum.

Die bisherige Lizenzvereinbarung mit Sky endet zum Jahreswechsel, wodurch HBO Max seine Inhalte künftig selbst vertreiben kann. Hinzu kommt, dass Warner Bros. Discovery die Übertragungsrechte an den Olympischen Winterspielen 2026 hält, die am 6. Februar beginnen. Der Dienst könnte so auch als Plattform für Sportinhalte positioniert werden.
  Die Preise in den USA hatten bisher aber noch nie groß was mit den Preisen in Europa gemeinsam.

  Dank solcher fragmentiertter Streaming Anbieter bin ich wieder zurück im Usenet vermisse nichts hab mir eine UGreen NAS gekauft, und könnte nie zufriedener sein das einzige was ich bezahlen muss ist der Usenet Zugang… es gibt dort einfach alles und das in herausragender Qualität.

    Kann das gut verstehen. Beim usenet sind die Behörden aber auch aktiv und schliessen immer mal wieder Seiten

      Das ist Quatsch da auf diesen Seiten wo man eigentlich sowieso nicht mehr reinkommt wenn man sich nicht schon vor zehn Jahren dort angemeldet hat gar kein Content verbreitet wird sondern nur links zu speziellen Gruppen im Usenet und dort wird nichts gelöscht, da alles unkenntlich gemacht ist

    Hi TrippleAAA, ich habe auch ein NAS. Hast Du mir einen Tipp für einen guten Usenet Browser mit einer guten Übersicht? Danke und Grüßle

      Ich weiß nicht ob ich hier Werbung machen darf also wenn ich diese Sache nenne dann mache ich ja gleichzeitig auch Werbung, was du allerdings benötigst ist eine super Seite oder ein Forum wo du die Videos alle in Klarsicht siehst bevor sie verschlüsselt sind also praktisch musst du an den Honigtopf aber die meisten Bord sind alle geschlossen, dann reicht dir schon NZBmonkey oder NZBking

    Manche nutzen das Usenet, andere bevorzugen gut kuratierte deutsche Private-Torrent-Tracker. Auch dort ist der Zugang meist schwierig – und ohne VPN läuft ohnehin nichts. Letztlich trägt die zunehmende Zersplitterung der Streaming-Plattformen zur Piraterie bei, weil viele Menschen nicht bereit sind, jeden Monat so viel Geld für mehrere Dienste auszugeben.

  Wann schnallt endlich ein Anbieter das ich einen SOLO-Tarif mit 4K möchte, dafür halt günstiger? Ich brauche keine vier Streams ..

  So langsam wird es finanziell unattraktiv und man sieht sich wider vermehrt in den dunklen Ecken des Internets nach Alternativen um. So eine sinnfreien Fragmentierung von Angeboten gab es bei Musik schon mal. Hat der Musikindustrie nicht gut getan.

  … und so brach das große Zeitalter der Piraten an

    Gol. D. Roger lässt grüßen

