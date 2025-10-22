Vor Deutschland-Start: HBO Max erhöht Abo-Gebühren

Wenige Monate vor dem geplanten Deutschlandstart hat Warner Bros. Discovery die Preise für alle Abo-Stufen seines Streamingdienstes HBO Max angehoben. Die neuen Gebühren gelten für alle, die den Dienst direkt bei HBO oder über gängige App-Stores abonniert haben.

1 bis 2 Dollar mehr pro Monat

Für Neukunden sind die neuen Tarife ab sofort gültig. Für bestehende Abonnenten greifen sie mit der nächsten Abrechnungsperiode nach dem 20. November 2025. Nutzer, die HBO Max über Internet-, Mobilfunk- oder TV-Anbieter gebucht haben, sollen gesondert über eventuelle Preisanpassungen informiert werden.

Auch der Kombi-Tarif mit Disney+ und Hulu wird teurer. Die Einzelpreise für HBO Max gestalten sich ab sofort wie folgt:

Basic mit Werbung:

Monatlich: 10,99 $/Monat (plus 1 $)

Jährlich: 109,99 $/Jahr (plus 10 $)

Monatlich: 10,99 $/Monat (plus 1 $) Jährlich: 109,99 $/Jahr (plus 10 $) Standard:

Monatlich: 18,49 $/Monat (plus 1,50 $)

Jährlich: 184,99 $/Jahr (plus 15 $)

Monatlich: 18,49 $/Monat (plus 1,50 $) Jährlich: 184,99 $/Jahr (plus 15 $) Premium:

Monatlich: 22,99 $/Monat (plus 2 $)

Jährlich: 229,99 $/Jahr (plus 20 $)

Die drei Tarifstufen unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch im Funktionsumfang. Das Basic-Abo mit Werbung erlaubt paralleles Streaming auf zwei Geräten in Full-HD-Auflösung (1080p), enthält aber Werbeeinblendungen. Im Standard-Tarif bleibt die Auflösung identisch, zusätzlich können bis zu 30 Inhalte heruntergeladen und offline genutzt werden.

Der Premium-Tarif bietet Streaming auf bis zu vier Geräten gleichzeitig, wobei bei Sportübertragungen maximal zwei gleichzeitige Streams erlaubt sind. Hier steht 4K-Qualität zur Verfügung, zudem sind Dolby-Atmos-Tonspuren und bis zu 100 Downloads für die Offline-Nutzung enthalten.

Deutschlandstart Anfang 2026

Nach aktuellem Stand plant Warner Bros. Discovery den Markteintritt in Deutschland für den Beginn des kommenden Jahres. Branchenberichte nennen die ersten Januarwochen 2026 als wahrscheinlichen Startzeitraum.

Die bisherige Lizenzvereinbarung mit Sky endet zum Jahreswechsel, wodurch HBO Max seine Inhalte künftig selbst vertreiben kann. Hinzu kommt, dass Warner Bros. Discovery die Übertragungsrechte an den Olympischen Winterspielen 2026 hält, die am 6. Februar beginnen. Der Dienst könnte so auch als Plattform für Sportinhalte positioniert werden.

