Nomad: Neue Modern Line für Apples iPhone-17-Familie

Der Markt für iPhone-Hüllen ist unübersichtlich. Es gibt hunderte Anbieter, die regelmäßig neue Modelle auf den Markt bringen. Hier auf ifun.de berücksichtigen wir nur noch einen kleinen Teil davon, da die Entscheidung für (oder gegen) eine Hülle meist von persönlichen Vorlieben, Materialpräferenzen und Designfragen abhängt.

Einer der wenigen Hersteller, bei dem wir jedes Jahr erneut selbst zugreifen, ist Nomad. Die Produkte des US-Anbieters begleiten uns seit Jahren im Alltag. Sie überzeugen nicht nur durch Verarbeitung und Funktion, sondern sorgen auch regelmäßig für Nachfragen im Bekanntenkreis, wenn es um die Empfehlung robuster und alltagstauglicher iPhone-Hüllen geht. Mit der neuen Modern Line für Apples iPhone-17-Familie setzt Nomad diese Serie nun fort.

Vier Varianten für unterschiedliche Anforderungen

Mit seiner Modern Line bietet Nomad eine ganze Kollektion von Schutzhüllen für die iPhone-17-Serie an. Im Zentrum stehen verschiedene Leder- und Kunststoffhüllen, die sich in Materialwahl, Schutzgrad und Zusatzfunktionen unterscheiden. Die Produktpalette reicht vom ultradünnen Backcover bis zum vollwertigen Folio mit Kartenfächern. Alle Modelle sind MagSafe- und Qi2-kompatibel und mit einem speziellen Glas-Button zur Kamerasteuerung ausgestattet.

Das Magnetic Leather Back richtet sich an Nutzer, die ihr Gerät möglichst schlank halten möchten. Es besteht aus pflanzlich gegerbtem Horween-Leder, besitzt eine Mikrofaser-Innenseite und haftet mithilfe von Microsuction-Pads direkt auf dem iPhone. Dabei bleibt das Display ungeschützt, was für Nutzer mit höheren Anforderungen an den Fallschutz ein Nachteil sein kann.

Das Modern Case bietet dagegen einen erhöhten Schutz durch TPU-Bumper, verstärkte Ecken und eine satinierte Rückseite. Es ist stoßfest bis zu 2,4 Metern Fallhöhe und verfügt über einen Ankerpunkt für Handgelenksschlaufen oder Lanyards. Die Tasten bestehen aus eloxiertem Aluminium, der Glas-Button ermöglicht eine präzise Kamerabedienung.

Lederhüllen mit Kartenfächern und Patina-Entwicklung

Für Anwender, die Wert auf eine Lederverarbeitung mit höherem Schutz legen, bietet Nomad das Modern Leather Case (unser Favorit) und das Modern Leather Folio. Beide Modelle sind wahlweise in Nomads eigenem Glattleder oder in Horween-Leder erhältlich. Letzteres entwickelt mit der Zeit eine natürliche Patina. Das Modern Leather Case kombiniert einen Polycarbonat-Rahmen mit einem stoßdämpfenden Bumper, Mikrofaser-Futter und Magneten zur MagSafe-Befestigung.

Ergänzend dazu bringt das Modern Leather Folio einen Rundumschutz mit zusätzlichen Funktionen. Die Hülle enthält drei Kartenfächer, ein Bargeldfach sowie einen abnehmbaren Magnetverschluss. Beide Lederhüllen sind für alle drei iPhone-17-Modelle verfügbar, die Folio-Version allerdings zu höheren Preisen in den Horween-Varianten.

Die gesamte Modern Line ist ab sofort über Amazon erhältlich. Die Preise beginnen bei 45,95 Euro für das Magnetic Leather Back und reichen bis zu 109,95 Euro für das Premium-Folio mit Horween-Leder.