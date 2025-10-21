Vier Varianten für unterschiedliche Anforderungen
Nomad: Neue Modern Line für Apples iPhone-17-Familie
Der Markt für iPhone-Hüllen ist unübersichtlich. Es gibt hunderte Anbieter, die regelmäßig neue Modelle auf den Markt bringen. Hier auf ifun.de berücksichtigen wir nur noch einen kleinen Teil davon, da die Entscheidung für (oder gegen) eine Hülle meist von persönlichen Vorlieben, Materialpräferenzen und Designfragen abhängt.
Einer der wenigen Hersteller, bei dem wir jedes Jahr erneut selbst zugreifen, ist Nomad. Die Produkte des US-Anbieters begleiten uns seit Jahren im Alltag. Sie überzeugen nicht nur durch Verarbeitung und Funktion, sondern sorgen auch regelmäßig für Nachfragen im Bekanntenkreis, wenn es um die Empfehlung robuster und alltagstauglicher iPhone-Hüllen geht. Mit der neuen Modern Line für Apples iPhone-17-Familie setzt Nomad diese Serie nun fort.
Vier Varianten für unterschiedliche Anforderungen
Mit seiner Modern Line bietet Nomad eine ganze Kollektion von Schutzhüllen für die iPhone-17-Serie an. Im Zentrum stehen verschiedene Leder- und Kunststoffhüllen, die sich in Materialwahl, Schutzgrad und Zusatzfunktionen unterscheiden. Die Produktpalette reicht vom ultradünnen Backcover bis zum vollwertigen Folio mit Kartenfächern. Alle Modelle sind MagSafe- und Qi2-kompatibel und mit einem speziellen Glas-Button zur Kamerasteuerung ausgestattet.
Das Magnetic Leather Back richtet sich an Nutzer, die ihr Gerät möglichst schlank halten möchten. Es besteht aus pflanzlich gegerbtem Horween-Leder, besitzt eine Mikrofaser-Innenseite und haftet mithilfe von Microsuction-Pads direkt auf dem iPhone. Dabei bleibt das Display ungeschützt, was für Nutzer mit höheren Anforderungen an den Fallschutz ein Nachteil sein kann.
Das Modern Case bietet dagegen einen erhöhten Schutz durch TPU-Bumper, verstärkte Ecken und eine satinierte Rückseite. Es ist stoßfest bis zu 2,4 Metern Fallhöhe und verfügt über einen Ankerpunkt für Handgelenksschlaufen oder Lanyards. Die Tasten bestehen aus eloxiertem Aluminium, der Glas-Button ermöglicht eine präzise Kamerabedienung.
Lederhüllen mit Kartenfächern und Patina-Entwicklung
Für Anwender, die Wert auf eine Lederverarbeitung mit höherem Schutz legen, bietet Nomad das Modern Leather Case (unser Favorit) und das Modern Leather Folio. Beide Modelle sind wahlweise in Nomads eigenem Glattleder oder in Horween-Leder erhältlich. Letzteres entwickelt mit der Zeit eine natürliche Patina. Das Modern Leather Case kombiniert einen Polycarbonat-Rahmen mit einem stoßdämpfenden Bumper, Mikrofaser-Futter und Magneten zur MagSafe-Befestigung.
Ergänzend dazu bringt das Modern Leather Folio einen Rundumschutz mit zusätzlichen Funktionen. Die Hülle enthält drei Kartenfächer, ein Bargeldfach sowie einen abnehmbaren Magnetverschluss. Beide Lederhüllen sind für alle drei iPhone-17-Modelle verfügbar, die Folio-Version allerdings zu höheren Preisen in den Horween-Varianten.
Die gesamte Modern Line ist ab sofort über Amazon erhältlich. Die Preise beginnen bei 45,95 Euro für das Magnetic Leather Back und reichen bis zu 109,95 Euro für das Premium-Folio mit Horween-Leder.
Ich persönlich halte nichts von dieser Bauart. Bei den Hüllen ist fast ein Drittel der Rückseite ungeschützt.
Habe mir das Backcover mit mein 17 Air vor einigen Tagen bestellt, kommt Ende der Woche.
Es gibt kein ein iPhone 17 Air….es gibt allerdings ein iPhone Air
Höre Dir mal die vorletzte (glaube ich) Folge vom ATP Podcast an. Marco Arment, seines Zeichens Entwickler von Overcast, hat das backcover für sein 17 Pro wieder zurückschicken müssen, weil durch den neuen Kamerabuckel der Lederrücken zu wenig Klebefläche hat und an den oberen Ecken nicht hält. ich hoffe für Dich, dass das beim Air besser ist….
Fa. Lucrin in der Schweiz, zwar teuer, aber spitze, habe ich schon seit Jahren.
Wer ein teures iPhon kaufen kann, sollte nicht an einer guten Hülle sparen…!
Garnicht mal so schön! Erinnert mich an 90 Jahre Lederhüllen.
Warum kommen die damit so spät, die Phones gibt es bereits seit fast 5 Wochen. Ist doch quatsch, die ganzen Erstkäufer werden sich längst eingedeckt haben.
Für mich sowieso uninteressant, ich mochte Hüllen noch nie, egal von wem.
Ab heute werden ja zum Glück keine iPhones mehr verkauft. Tja schade… dann gehen die Firmen jetzt wohl pleite!
Ich habe die Horween Hülle des Herstellers für das iPhone 16 Pro. Ist insgesamt in Ordnung, aber auch diese Hülle hat, wie alle Hüllen, die ich bisher von Drittherstellen hatte, einen gravierender Nachteil. Die Unterseite des Gerätes mit dem Anschluss ist ebenfalls mehr der minderer verschlossen. So passt nur ein sehr dünner Ladestecker in den Anschluss. Alles andere Zubehör was man anschließen könnte, ist durchgängig zu dick. Wieso können Hersteller von Hüllen nicht wie Apple vorgehen und die Unterseite einfach nur auf der Kante zur Rückseite verdecken, so dass zum einen für die nach oben Wischgeste der Rand nicht stört und zum anderen eben alles was ans UBC angeschlossen werden kann auch angeschlossen werden kann?
Dann schau dir mal die aktuellen Apple Hüllen an. Die sind genauso.
Das „Magnetic Leather Back“ habe ich seit ca. 1,5 Jahren an meinem iPhone 15 Pro Max, ist jeden Cent wert…
Ich auch. Aber mit dem 17 Pro leider etwas enttäuscht. Da es oben nicht mehr richtig anliegt und etwas wachkelt…
…schade…
Hätte ich auch gerne ist nur leider nirgends mehr zu bekommen…
Leider gibt es das Magnetic nicht mehr für das 15 Pro Max oder hat jemand noch eine Quelle?
Gibt es da nicht auch noch das NOMAD Traditional Leather Case. Also kein seitlicher TPU Bumper sondern ebenfalls Leder? Meine das hätte ich auch mal gesehen…
Hatte mir eine Nomad Hülle damals für mein iPhone 12 besorgt. Die Qualität ist ohne Zweifel gut aber das Leder hat mir im Alltag doch nicht gefallen. Zu anfällig, lässt sich nicht richtig sauber machen (desinfizieren) und hat abgefärbt. Ich bin seitdem der Otterbox Defender XT Serie treu und hoch zufrieden damit.
Empfehle hier wieder die SÜTI Cases.
Und ihr erwähnt nicht die neuen Stratos Watchbands von Nomad mit Hybrid-Titanium? Skandal! :-)
Ich bin mit WIIUKA in Deutschland fündig und glücklich geworden.