Wemo bietet 3-Tasten-Fernbedienung für HomeKit an

Mit dem Stage Scene Controller hat die Belkin-Tochter Wemo jetzt eine HomeKit-Fernbedienung im Programm, die ein wenig an den Dimmschalter von Philips Hue erinnert. Das Zubehör kann wahlweise als Handfernbedienung verwendet oder in einer Wandhalterung platziert werden. Allerdings ist der neue Belkin-Controller für die direkte Verwendung mit HomeKit konzipiert und kann direkt mit Apples Home-App verbunden werden.

Die mit drei Tasten ausgestattete Fernbedienung kann mit insgesamt sechs unterschiedlichen HomeKit-Aktionen belegt werden, die Doppelfunktion der Tasten wird durch entweder kurzes oder langes Drücken gewährleistet. Auf diese Weise ist es dann möglich, einzelne HomeKit-Geräte oder auch Szenen zu steuern. Die Konfiguration der einzelnen Tasten erfolgt komplett über die Home-App.

Der Formfaktor der Wandhalterung orientiert sich wie beim Schalter von Philips Hue an den amerikanischen Standards. Die äußeren Abmessungen betragen 8,4 x 12,8 Zentimeter. Die Fernbedienung selbst misst 3,3 x 6,6 Zentimeter und wird über eine auswechselbare CR2032-Batterie mit Strom versorgt.

Belkin bietet den neuen Schalter derzeit noch nur in den USA an. Der Verkaufspreis wird dort mit stolzen 50 Dollar angegeben, was im Falle einer Markteinführung hierzulande dann bei 55 oder gar 60 Euro landen dürfte.

Wemo Smart Plug

Wemo ist erst seit kurzem wieder international aktiv und mit neuen Produkten auf dem Markt. In Deutschland bietet die Belkin-Tochter seit vergangenem Monat mit dem Wemo Smart Plug eine mit HomeKit kompatible, vergleichsweise kleine und preislich akzeptable Schaltsteckdose an.

Weitere HomeKit-Produkte unter der Marke Wemo stehen auf der Agenda von Belkin. So rechnen wir damit, dass weiteres in den USA erhältliches HomeKit-Zubehör von Wemo auch den Weg nach Deutschland findet, dazu zählt auch eine für den Außenbereich konzipierte Variante des Smart Plug mit zwei Steckplätzen, die optisch ein wenig an die Außensteckdosen von Meross erinnert.