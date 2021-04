Apple gibt iOS 14.6 und iPadOS 14.6 für Entwickler frei

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von iOS 14.5 hat Apple die Versionsnummern seiner Beta-Veröffentlichungen eine Runde höher geschraubt. Entwickler können jetzt die erste Testversion von iOS 14.6 beziehungsweise iPadOS 14.6 laden.

Während in den Vorjahren in der Regel vier Unterversionen genügten, hat Apple bereis im vergangenen Jahr insgesamt acht Versionen von iOS 13 veröffentlicht. Unter iOS 14 dürfte es auf einen ähnlichen Wert hinauslaufen, es ist anzunehmen, dass Apple bis zum Herbst noch mindestens eine weitere Version des Betriebssystems veröffentlicht.

Mit der neuen Testversion sind offenbar keine nennenswerten Funktionserweiterungen für Endkunden verbunden. Apple dürfte sich hier auf Fehlerkorrekturen und Sicherheitsverbesserungen konzentrieren. Entwickler finden im Bereich „Softwareupdates“ in den Systemeinstellungen nun aber eine einfachere Option zum Wechsel von der Beta- auf die offizielle Version. Ein zusätzliches Menü zeigt alle für dieses Gerät verfügbaren Softwareversionen an. Apple erwähnt dies auch in den Update-Notizen für Entwickler:

You can now directly update your iOS or iPadOS device to the latest Release Candidate without removing the beta profile. After updating to the Release Candidate, you can choose to update to the next available beta or uninstall the profile to remove your device from the beta program.