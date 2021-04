„Tag der Erde“: Besonderes Abzeichen für die Apple Watch verfügbar

Am heutigen 22. April ist „Tag der Erde“. Wikipedia sagt dazu: „Der Tag der Erde (englisch Earth Day) wird alljährlich am 22. April mit einem bestimmten Schwerpunkt und Motto in über 175 Ländern begangen und soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch dazu anregen, das Konsumverhalten zu überdenken.“

Apple engagiert sich schon seit geraumer Zeit in diesem Bereich. Eben erst hat der Mac- und iPhone-Hersteller seinen neuen Umweltschutzbericht veröffentlicht und betont in diesem Zusammenhang, dass in neun Jahren nicht nur Apple selbst, sondern auch alle Apple-Produkte klimaneutral sind. Diese Zusage umfasst den vollständigen Lebenszyklus der Geräte, vom ersten Design über Produktion und Verwendung hinweg bis zum Recycling.

Am heutigen „Tag der Erde“ hält Apple für die Medaillensammler unter den Apple-Watch-Besitzern wieder eine besondere Auszeichnung bereit. Falls noch nicht geschehen, habt ihr noch bis Mitternacht Zeit, um Apples Herausforderung zum „Tag der Erde“ einzufahren. Dafür genügt es, wenn ihr ein beliebiges Training von mindestens 30 Minuten absolviert.