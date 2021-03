Wemo Mini Smart Plug: HomeKit-Stecker im Apple-Exklusivvertrieb

Mit dem Wemo Mini Smart Plug bietet die Belkin-Tochter Wemo ihre erste eigenständige HomeKit-Steckdose seit Januar auch in Deutschland an. Wir hatten auf die Markteinführung hingewiesen, doch war die kompakte Schaltsteckdose daraufhin erstmal dauerhaft vergriffen. Jetzt lässt sich der derzeit exklusiv bei Apple erhältliche Mini Smart Plug wieder bestellen.

Das Wort „Mini“ im Produktname spielt auf die in der Tat kompakten Abmessungen des Zwischensteckers mit etwas über 5 Zentimeter Durchmesser an, die maximale Leistung des Geräts ist auf 2.300 Watt bei 10A beschränkt. Der Wemo Mini Smart Plug verbindet sich über WLAN mit dem heimischen Netzwerk, laut Hersteller ist dafür ein 2,4-GHz-Netz erforderlich. Die Einrichtung kann komplett über Apples Home-App erfolgen.

Mit seinem Preis von 24,95 Euro liegt der Wemo Mini Smart Plug immer noch im Bereich der günstigeren Zubehörprodukte für Apple HomeKit. Dennoch muss man anmerken, dass offiziell von Apple lizenzierte Konkurrenzprodukte auch schon zum halben Preis bekommen kann.

Wemo will übrigens in Kürze auch eine Version des Wemo Smart Plug für den Außeneinsatz in den Handel bringen. Preis und ein Datum für den Verkaufsstart der europäischen Version des als Doppelsteckdose konzipierten Wemo Outdoor Smart Plug stehen allerdings noch nicht fest.