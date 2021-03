Philips Hue: Neue Dimmschalter erreichen den Handel

Vorgestellt hat der für die Philips Hue-Produkte verantwortliche Anbieter Signify seinen neuen Dimmschalter bereits im Januar. Im Februar zeigte sich das neue Modell dann mit kleinen Chargen erstmals zögerlich auf der Seite des Herstellers. Mittlerweile lässt sich die zweite Generation des auch mit HomeKit kompatiblen Schalters auch beim Online-Händler Amazon ordern.

Links der alte, rechts der neue Schalter

Der neu gestaltete Philips Hue Dimmschalter wird zum Preis von 19,99 Euro angeboten und liegt damit knappe 5 Euro über der Vorgänger-Version, die sich derzeit im Abverkauf zu befinden scheint.

Die neue Generation des Tasters, der mit einer Wandhalterung geliefert wird, sich in dieser magnetisch festhält und so auch zum Mitnehmen auf die Couch anbietet, unterscheidet sich in seiner Bauform nur unwesentlich vom Vorgänger. Die Ecken sind runder, das hue-Logo wurde prominent platziert, der Philips-Schriftzug wurde beibehalten.

Neuer Wippschalter ersetzt Dimm-Tasten

Dafür führt der neue Taster eine funktionale Änderung ein: Statt auf zwei dedizierte An- und Aus-Tasten zu setzen, bringt der neue Wandschater jetzt eine An/Aus-Taste mit und nutzt die neue hue-Taste zum Wechseln voreingestellter Szenen.

Die eigentlichen Dimmer-Tasten, die bislang getrennt voneinander angeboten wurde, sind nun auf einer einzelnen Wipptaste direkt miteinander verbunden.

Neue Breite deckt leere Schalterdosen ab

Leider bietet der Hersteller nach wie vor keine auf den europäischen Markt abgestimmte Grundplatte an, sondern setzt auch bei der zweiten Generation weiter auf die längliche US-Bauform. Diese fällt mit 8cm Breite zwar etwas größer als bislang aus, lässt die Herkunft jedoch weiterhin eindeutig erkennen. Interessante Anmerkung eines Anwenders:

Neue Version ist breiter/höher geworden (8 x 12,5 cm) und deckt jetzt eine leere Schalterdose ab. Kann mit den bereits montierten Klebestreifen oder mithilfe von Schrauben (Lochabstand ca. 5,8 – 6,6 cm) befestigt werden.

Der Dimmschalter wird mit einer vorhandenen Philips Hue-Bridge verbunden und lässt sich anschließend sowohl in der Philips Hue-App konfigurieren als auch über die Home-App mit zugewiesenen HomeKit-Aktionen belegen.