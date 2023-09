Beschwerden über heiße iPhones und Akku-Laufzeit der Apple Watch

Kommen wir zunächst noch einmal auf die Berichte über die nach der Installation von watchOS 10 zum Teil deutlich reduzierten Akku-Laufzeiten der Apple Watch zu sprechen. So wie es bislang aussieht, haben in diesem Zusammenhang auch die zwischenzeitlich veröffentlichten Updates für watchOS keine Besserung gebracht. Weiterhin sehen sich Besitzer verschiedener Modelle der Apple-Uhr damit konfrontiert, dass sich die Nutzungszeiten zwischen zwei Ladevorgängen um bis zu 50 Prozent reduziert haben.

Insert

You are going to send email to