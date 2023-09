Zahlreiche Beschwerden: watchOS 10 als Akku-Killer?

Nach jedem großen Update für das iPhone, iPad oder die Apple Watch wird über die Akkulaufzeit der Geräte diskutiert und in den meisten Fällen ist von einer Verschlechterung die Rede. In der Regel lässt sich dies jedoch mit nach dem Update aktiven Hintergrundprozessen oder auch einer verstärkten Nutzung aufgrund von neuen Funktionen erklären. In Verbindung mit watchOS 10 scheint in diesem Jahr allerdings in der Tat ein entsprechendes Problem vorzuliegen.

Wir haben schon seit der Freigabe von watchOS 10 zu Wochenbeginn die zahlreichen diesbezüglich abgesetzten Kommentare und die hier eingegangenen Leserzuschriften im Blick. Damit verbunden haben wir aber auch selbst etwas mehr darauf geachtet, wie oft die Uhr ans Ladegerät will. Über den Daumen macht es den Eindruck, als habe sich die Akkulaufzeit teilweise sogar halbiert.

Besonders auffällig verhält sich hier die Apple Watch Ultra, die manchen Nutzerberichten zufolge nun gerade noch einen guten Tag durchhält. Noch unter watchOS 9 waren hier locker zwei oder gar drei Tage Laufzeit zwischen zwei Ladevorgängen an der Tagesordnung.

Ein direkter Einfluss der neu mit watchOS 10 hinzugekommenen Funktionen wie etwa die „Smarten Stapel“ lässt sich weitgehend ausschließen. Die schlechtere Akkuleistung macht sich nämlich bereits dann bemerkbar, wenn man die Uhr ohne ein verändertes Nutzungsverhalten lediglich im am Arm trägt und als schlichte Nachrichtenzentrale verwendet.

Stromsparmodus als „Notnagel“

Betroffene Nutzer dürfen immerhin auf Besserung hoffen. Angesichts der durchaus relevanten Anzahl der Fehlermeldungen sollte sich auch Apple mit der Problematik befassen und es wäre nicht das erste mal, dass der Hersteller mit ergänzenden Updates für das aktuelle Betriebssystem nachbessert, um mit der Vorversion vergleichbare Nutzungszeiten zu ermöglichen.

Als „Notnagel“ bleibt ansonsten vorerst nur die Option, den Stromsparmodus der Apple Watch zu aktivieren, um die Akkulaufzeit der Uhr zu maximieren.