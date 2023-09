iPhone-Versand: Auch in diesem Jahr wieder Betrugsfälle und leere Pakete

Der einzige Lichtblick in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass sich der Kundenservice von Amazon wohl kulant zeigt und den Kaufbetrag unkompliziert rückerstattet. Das Problem bekommt man bei Amazon allerdings nun schon über mehrere Jahre hinweg nicht in den Griff und es hat den Anschein, dass hier nicht nur bei den beauftragten Paketdiensten, sondern auch bei Amazon selbst krumme Dinge laufen – sofern man eine schlichte Verwechslung ausschließen will. Die Pakete scheinen zumindest zum Teil unversehrt und mit Original-Packband von Amazon verschlossen.

Amazon sieht sich auch in diesem Jahr wieder mit Betrugsfällen im Zusammenhang mit iPhone-Bestellungen konfrontiert. Uns liegen Zuschriften von Nutzern vor, die ihr iPhone 15 über den Onlineversender bestellt haben, am Tag der Lieferung jedoch Bücher oder Küchenzubehör und dergleichen anstelle ihres neuen Smartphones erhalten haben.

Insert

You are going to send email to