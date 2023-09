Bezel: Mac-App spiegelt iPhone per USB-C- und Lightning-Kabel

Die Mac-Anwendung läuft ab macOS 12 Monterey und setzt eine Kabelverbindung per Lightning- oder USB-C-Kabel voraus. Wer möchte kann die Anwendung laden und (mit eingeblendetem Wasserzeichen) ohne sonstige Einschränkungen nutzen und ausprobieren. Bei Gefallen kostet Bezel initial 19 Dollar, langfristig soll die Lizenz, in der ein Jahr lang voller Updates inbegriffen sind, für 29 US-Dollar angeboten werden.

Bezel bietet damit eine Funktion an, die so ähnlich bereits über Quicktime zur Verfügung steht, über das Projekt der unabhängigen Entwickler aber mit deutlich besserer Performance genutzt werden kann, wie im eingebetteten Video zu sehen ist.

Die beiden App-Entwickler Tom Lokhorst und Mathijs Kadijk haben mit Bezel eine neue Mac-Anwendung präsentiert, die per Kabel mit dem Rechner verbundene iPhone-Modelle umgehend auf dem Bildschirm anzeigt und für jene Gelegenheiten gedacht ist, in denen mobile Anwendungen präsentiert und demonstriert werden wollen. Etwa im Kundengespräch oder auch beim Erstellen von Bildschirmvideos.

