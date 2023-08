Zendure SolarFlow: Der Balkonkraftwerk-Speicher im Einsatz

Balkonkraftwerke verdrehen in der zweiten Jahreshälfte 2023 keine Köpfe mehr. Während die privat installierten Sonnenenergie-Kollektoren noch vor gefühlt zwei Jahren für exotische Muster auf Balkonen und Terrassen von Mietwohnungen gesorgt haben, gehören die verstreuten Solar-Instalationen inzwischen zum Stadtbild. Der Anbieter Zendure offeriert mit SolarFlow jetzt ein flexibles Speichersystem.

Herzstück der SolarFlow-Lösung: Zendures PV-Hub

Skeptische Vermieter, hohe Preise und die nach wie vor weit verbreitete Sorge, beim Aufbau möglicherweise etwas falsch zu machen führen zwar dazu, dass wir von einer flächendeckenden Verbreitung der Balkonkraftwerke noch weit entfernt sind, der Begriff selbst hat sich inzwischen aber etabliert und jeder kennt zumindest einen Bekannten, der bereits über ein eigenes Balkonkraftwerk verfügt.

Solarpaneele und Wechselrichter sind vielerorts also schon installiert, die Ernte der ersten Jahre ist eingefahren und der Alltag stellt sich nach Corona-Auszeit und dem Auslaufen der Homeoffice-Vereinbarungen so langsam wieder ein.

Dies hat in den letzten Monaten dazu geführt, dass viele Nutzer nun auch in der Praxis realisieren, was auf dem Papier schon vor der Installation des eigenen Balkonkraftwerkes logisch vorherzusehen war: Wird der vom Balkonkraftwerk erzeugte Strom nicht auch umgehend verbraucht, dann verpufft die grüne Energie, ohne sich für den Besitzer des Solar-Segel zu rentieren. Dies ist nicht wirklich schlimm, im Zweifelsfall freuen sich die Nachbarn über grüne Energie und der Stromversorger über eine kostenfreie Privatsubvention, fühlt sich jedoch sehr unbefriedigend an und verlangt nach einer Lösung.

Schneller Aufbau: PV-Panele, PV-Hub, Speicher und Wechselrichter

Solarstrom will gespeichert werden

Darüber, wie diese aussehen könnte, hat sich der Markt noch nicht geeinigt und so buhlen gerade mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Lösungen um die Gunst der Kunden. EcoFlow verkauft auf Basis der eigenen Powerstations das die PowerStream-Lösung, die Konkurrenz von Anker drängt mit der Anker Solix Solarbank in den Markt.

Als einer der ersten Anbieter am Markt hat sich jedoch Zendure um flexible Zwischenspeicherlösungen für Balkonkraftwerk-Betreiber gekümmert. Zendure nennt die hauseigenen Lösung SolarFlow und hat diese so gestaltet, dass sich die Speichernutzung über die offizielle iPhone-Applikation des Anbieters konfigurieren und so auf ganz unterschiedliche Verbrauchsprofile abstimmen lässt.

Ein PV-Hub und bis zu vier Speicher

Zendure SolarFlow besteht in der Grundversion aus zwei Komponenten: Dem so genannten PV-Hub, das mit Speicher, Wechselrichter und Solar-Modulen verbunden ist und darüber entscheidet, in welche Richtung der Strom gerade zu fließen hat.

Zweite Komponente des SolarFlow-Paketes ist einer der stapelbaren Energiespeicher vom Typ AB1000, die eine Kapazität von 960 Wh (48V/20Ah) besitzen, etwa so groß wie ein Werkzeugkasten ausfallen und sich übereinander stapeln lassen. Bis zu vier AB1000 können dabei miteinander verbunden werden und erhöhen die gesamte Speicherkapazität auf 3.840 Wh.

Tagsüber speichern, bei Bedarf verbrauchen

Die Idee ist anschließend folgende: Besitzer des Zendure SolarFlow können entscheiden, welcher Anteil der eingehenden Sonnenenergie direkt an das Hausnetz weitergegeben und welcher Anteil im Speichersystem zwischengelagert werden soll. In der offiziellen SolarFlow-App haben Anwender dafür die Möglichkeit zwischen dem so genannten Batterieprioritätsmodus, dem Terminmodus und dem intelligenten Matching-Modus zu wählen.

Batterieprioritätsmodus

Beim Batterieprioritätsmodus lässt sich ein Zeitfenster festlegen, in dem der geerntete Sonnenstrom vorwiegend im aufgestellten Speicher gesammelt werden soll. Während der Akku priorisiert wird, gehen nur noch 100 Watt an die Haussteckdose, ist der Akku voll geladen, erhalten die eigenen vier Wände wieder die komplette Sonnenenergie.

Die SolarFlow-App informiert in Echtzeit über den Ertrag

Terminmodus

Im Terminmodus lassen sich exakte Tageszeiten und Ausgangsleistungen festlegen (etwa „300 Watt ab 14:00“), die an bestimmten Tagen vom PV-Hub abgegeben werden sollen. Wer also klare Lastspitzen kennt, etwa den täglichen Betrieb der eigenen Espressomaschine oder den abendlichen Energiebedarf des Hobbyraums, der kann dem SolarFlow-System hier ziemlich genau sagen, wann dieses seine Energie bereitstellen soll.

Batterieprioritätsmodus, Terminmodus und Matching-Modus

Intelligenter Matching-Modus

Der intelligente Matching-Modus ist vergleichbar mit der PowerStream-Lösung von EcoFlow. Um diesen zu nutzen werden allerdings die smarten Steckdosen von Zendure benötigt, um die Freigabe der zwischengespeicherten Energie genau dann anzuweisen, wenn einzelne Verbraucher ihren einsetzenden Energiehunger über die smarten Zwischenstecker kommunizieren. Die so genannten Zendure Satellite Plugs kosten einzeln 29,99 Euro und sind so frisch in den Markt gestartet, dass wir noch keine Erfahrungen mit diesen sammeln konnten.

Der Matching-Modus benötigt smarte Zwischenstecker

Individuell konfigurierbar, individuell nützlich

Die SolarFlow-Applikation macht euch damit zu Sonnengöttern, die ihren Energieverbrauch nicht mehr dem Sonnenverlauf anpassen müssen, sondern die Bereitstellung des Sonnenstroms vom eigenen Bedarf abhängig machen können. Mit Echtzeitanzeige für Nerds, einfacher Installation und anschaulichem Tagesverlaufsprotokoll.

Das Zurückhalten der Sonnenenergie funktioniert mit der Kombination aus App, Zwischenspeichern und PV-Hub ganz hervorragend. Eine Bewertung, ob dies im Einzelfall jedoch Sinn macht, können wir nicht abgeben. Zu individuell sind die Bedarfe, zu unterschiedlich die Ansprüche innerhalb der Balkonkraftwerk-Community.

Mit Mehrwert? Vor der Anschaffung muss gerechnet werden.

LiFePO4-Speicher mit 10 Jahren Garantier

Was uns jedoch gut gefällt, ist die logische aufgebaute Applikation, die robuste Verarbeitung der einzelnen Komponenten, die stapelbaren LiFePO4-Energiespeicher mit zehnjähriger Garantie und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten.

Auch finanziell bewegt sich das SolarFlow-Setup von Zendure auf dem Boden der Tatsachen und verlangt keine Mondpreise. Die Basisversion mit einem Stromspeicher vom Typ AB1000 (960 Wh) und dem PV-Hub kostet 1.176 Euro, für zwei Speicher mit dann 1920 Wh werden 1.680 Euro fällig, das voll ausgebaute Setup mit 3.840 Wh kostet 2.688 Euro.