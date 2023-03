GPT-4 ist da: Die Technik hinter ChatGPT sieht nun auch Bilder

Ansonsten ist GPT-4 deutlich kompetenter geworden, arbeitet schneller als GPT-3, besteht die Anwaltszulassung in den USA und liefert in zahlreichen standardisierten Tests wie etwa dem LSAT deutlich bessere Ergebnisse als sein Vorgänger.

Neue Kapazitäten, die die GPT-4-Macher in Kooperation mit dem „Be My Eyes“-Projekt in ein Hilfswerkzeug für Blinde umsetzen wollen. Unter dem Arbeitstitel „ Virtual Volunteer “ wird hier an einer KI gearbeitet, die Bilder und Bildinhalte verschriftlichen können soll.

Dem amerikanischen Unternehmen OpenAI war mit der Veröffentlichung von ChatGPT ein Überraschungserfolg geglückt. Das in San Francisco ansässige Unternehmen, das sich auf die Erforschung künstlicher Intelligenz spezialisiert hat, bot erstmals einen Chatbot an, der auf Fragen verblüffend menschenähnlich reagierte.

