Waze: Community-Navi informiert über Unfallschwerpunkte

Die Google-Tochter Waze arbeitet an einer neuen Navigationsfunktion, die Autofahrer auf das Erreichen beziehungsweise Durchfahren von Straßen hinweisen soll, die als Unfallschwerpunkte gelten. Dies ist dem israelischen Technik-Portal Geektime aufgefallen, das erste Bildschirmfotos der neuen Funktion präsentiert.

Hinweise auf „rote Straßen“

Unklar ist derzeit noch anhand welcher Datenbasis Waze über das erhöhte Unfallrisiko auf bestimmten Streckenabschnitten informiert. Im Info-Bildschirm der neuen Funktion heißt es diesbezüglich lediglich „Anhand von Berichten von Fahrern und Ihrer Route können Sie auf einigen Straßen Warnungen für ‚Historische Unfälle‘ sehen“.

Israelische Behörden führen Buch über sogenannte „rote Straßen“, die für ihre erhöhte Unfallhäufigkeit bekannt sind.

Aktuell darf davon ausgegangen werden, dass Waze hier entsprechende Statistikdaten in die App integriert hat, die in vergleichbarer Form allerdings auch für Deutschland und anderen Regionen vorliegen sollten, in denen die Waze-App verfügbar ist.

Israel gilt in Sachen Straßenverkehr als notorisch unsicher. So bemüht auch die Berichterstattung gerne den Vergleich, dass das Land seit seiner Staatsgründung 1948 mehr Opfer als in allen Kriegen und Terroranschlägen zusammen zu beklagen hat. Wirft man jedoch einen Blick auf den globalen Statusbericht zur Straßenverkehrssicherheit (PDF-Download), den die Weltgesundheitsorganisation WHO zuletzt 2018 veröffentlicht hat, dann tanzt Israel, zumindest aus deutscher Perspektive, nicht besonders aus der Reihe.

Während hierzulande 3206 Verkehrstote bei 82 Millionen Einwohnern gezählt wurden, kommt Israel bei 8,2 Millionen Einwohnern auf 335 Tote im Straßenverkehr.

Waze und Google Maps unter einem Dach

Erst Anfang des Monats war bekanntgeworden, dass Google die Teams des hauseigenen Kartenangebotes Google Maps und des Community-Navis Waze umstrukturiert hat und fortan unter einem Dach arbeiten lässt, um in Sachen Kartenangebot produktiver zu werden.