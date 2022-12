Video: Apple gibt 10 hilfreiche iPhone-Tipps

Grundsätzlich lohnt es sich neben dem Haupt-Account sowohl den deutschen YouTube-Account des Unternehmens, als auch den englischsprachigen Support-Kanal im Blick zu behalten, da Apple im vergangenen Jahr dazu übergegangen ist, in zahlreichen Kurzanleitungen auf vorhandene Funktionen aufmerksam zu machen und an vielleicht schon wieder vergessene zu erinnern.

Zudem erinnert Apple an die Subjekterkennung, mit deren Hilfe sich Foto-Hintergründe weitgehend automatisch entfernen lassen, verweist auf die Zeiteinsparmöglichkeiten bei der Nutzung von Textersetzungen und demonstriert, wie sich mehrere Fotos auf einmal auswählen lassen, um diese an andere Anwendungen zu übergeben.

Das Video greift dabei die unterschiedlichsten Systemfunktionen auf, zu den aktuelle Neuerungen, aber auch schon länger verfügbare Optionen zählen. So geht Apple etwa auf die erst kürzlich eingeführte Möglichkeit ein, das eigene WLAN-Kennwort einzusehen, erinnert gleichzeitig aber auch an den schon länger verfügbaren Handgriff, um schnell zum ersten Foto eines vollen Albums springen zu können.

