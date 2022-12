Ladenhüter iPhone 14 Plus: Apple denkt über Neuausrichtung nach

Preislich macht sich die schlechtere Ausstattung, die sich auch bei der Kamera und dem Display (das iPhone 14 Plus ist dunkler, hat kein Always-On-Display, kein Pro Motion und kein Dynamic Island) fortsetzt, jedoch kaum bemerkbar. Das Plus kostet mindestens 1.149 Euro, das iPhone 14 Pro mit seinem offiziellem Verkaufspreis von 1.299 kostet nur 150 Euro mehr.

Das in diesem Jahr als Pendant zum iPhone 14 Pro Max neu ins iPhone-Lineup aufgenommene iPhone 14 Plus, soll sich deutlich schlechter als von Apple erhofft verkaufen. Die Absatzzahlen sollen Apple-intern bereits Diskussionen um einen Strategiewechsel in Gang gesetzt haben , was die preisliche Positionierung des 6,7 Zoll großen Gerätes und den Abstand zwischen Pro-Familie und regulären iPhone-Modellen angeht.

Insert

