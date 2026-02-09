Kostenfrei und datensparsam
Watrify für iOS: App führt zu 190.000 Trinkbrunnen in Europa
Mit Watrify steht eine kostenlose Anwendung zur Verfügung, die den Zugang zu öffentlichen Trinkwasserquellen erleichtern soll. Die App listet nach Angaben des Entwicklers mehr als 190.000 Trinkbrunnen in europäischen Städten und Gemeinden.
Trinkbrunnen (und Foto) der Berliner Wasserbetriebe
Öffentliche Wasserstellen finden
Nutzer können die ehemals nur für Android verfügbare App nun auch unter iOS oder direkt im Web einsetzen, ohne ein Nutzerkonto anlegen zu müssen. Ziel ist es, unterwegs schnell eine Möglichkeit zum Auffüllen von Flaschen oder Kanistern zu finden, etwa beim Radfahren, Wandern oder im Alltag in der Stadt
Ein zentrales Feature von Watrify ist der bewusste Verzicht auf Datenerhebung. Die App kommt ohne Werbung aus, verzichtet auf Tracking und erhebt keine personenbezogenen Informationen. Auch eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Karte lässt sich direkt nach dem Start nutzen. Um den mobilen Datenverbrauch gering zu halten, setzt die Anwendung auf Zwischenspeicher. Karteninhalte bleiben dadurch auch bei schlechter Netzabdeckung verfügbar.
Technik und Datenquellen
Technisch verfolgt Watrify einen hybriden Ansatz. Kartenansicht und Bewertungsfunktionen sind nativ umgesetzt, um eine flüssige Bedienung zu ermöglichen. Funktionen wie das Hochladen von Bildern oder das Kommentieren laufen über eingebettete Webansichten.
Die Datenbasis stammt aus mehreren Quellen. Eingebunden werden offene Datensätze von Städten und Kommunen sowie Informationen aus OpenStreetMap. Ergänzend können Nutzer neue Trinkwasserstellen melden. Diese Einträge werden nach Angaben des Entwicklers manuell geprüft, bevor sie freigeschaltet werden.
Seit dem Start im Juli 2025 wurde Watrify laut Entwickler bereits über 100.000 Mal genutzt. Das Projekt entsteht unabhängig und ohne kommerziellen Hintergrund. Entwickelt wird die App in Karlsruhe als Hobbyprojekt des Programmierers Jan Schuhmacher. Watrify ist im App Store verfügbar und kann kostenfrei genutzt werden.
Entwickler: Jan Schuhmacher
Die Berliner Trinkbrunnen sehen aus, als hätte man sie falsch zusammengesetzt. :D
Aber im Sommer freue ich mich über solche Angebote und begrüße es, dass es dafür jetzt auch eine App gibt.
Gut wäre, wenn man eine Funktion ergänzen könnte, um zu melden, wenn ein Brunnen nicht mehr oder wieder einsatzbereit ist (Winterpause, Wartungsarbeiten).
Hi Marcel,
danke für das Feedback! Aktuell geht das über die Daumen-Voting-Funktion oder Kommentare :-)
Wenn man eine neue Quelle einreicht, kann man direkt angeben, ob sie im Winter an ist, oder nicht.
An den Bestandsdaten bin ich dran das zu ergänzen, da habe ich aber noch Arbeit vor mir :)
Viele Grüße
Jan von Watrify
Beim Radeln und Joggen wird immer ein Stop auf einem Friedhof mit eingeplant. Den gibt es in jedem Dorf und Wasser ist zugänglich :)
Das Wasser auf Friedhöfen kann, muss aber keine Trinkwasserqualität haben
dann wäre es entsprechend gekennzeichnet :)
… eher pseudo schlau! In vielen Fällen gar kein Trinkwasser. Die Bewohner stört das, soweit bekannt, nicht und für die Gemeinden ist es billiger.
Hi Oliver,
jain – also da gehen die Meinungen auseinander :) Oft ist es kein Trinkwasser und manche Leute stört es auch aus Pietätsgründen.
Daher ist das auf meinen Touren immer nur der letzte Ausweg – und dann nur mit Filter wie dem Grayl :)
Viele Grüße
Jan von Watrify
Also am Land stört das niemanden, mag in der Stadt anders sein. Ich trink da im Sommer auch n Schluck oder mach mir die Haare nass (mit dem Unterschied das ich halt eigentlich zum gießen am Friedhof bin). Hab auch schon öfter Radfahrer gesehen die stehen geblieben sind, würd mir nicht einfallen da irgendwas (negatives) zu sagen. Aber überall gilt das man sich halt entsprechend benehmen soll.
Und zum Thema Trinkwasser oder nicht (am Friedhof), das wird immer Trinkwasserqualität haben wenn das über das normale Wassernetz gespeist ist und nicht aus irgendwelchen Regenaufang/Brunnen/Quellen. Aber es wird fast immer dabei stehen das es KEIN Trinkwassser ist, weil es sonst (in Deutschland) regelmäßig beprobt werden muss und das verursacht Kosten.
Klasse!
Danke an den Programmierer und danke auch an euch, denn solche Perlen finde ich nicht mehr im webeverseuchten AppStore, in dem ich nicht die Datenkraken und die Abos herausfiltern kann
Als jemand der seit dem Start des AppStores dabei ist, kann ich nur bestätigen, dass die Lust am Stöbern leider komplett abhanden gekommen ist. Damals war es spannend was es alles Neues gibt, heute ist es echt fast aussichtslos noch Entdeckungen zu machen.
+1
leider wahr
Ja, leider. Und wenn jemand eine App programmieren würde, die es ermöglicht Abos und Apps, die Daten weiterleiten herauszufiltern, würde Apple diese App nicht in den AppStore lassen.
Daher ist mir das Thema konsequenter Datenschutz und werbefrei auch so wichtig – mich nerven zugespammte und penetrante Apps unglaublich…auch wenn ich natürlich nachvollziehen kann, dass die Firmen Geld verdienen müssen damit sich das wirtschaftlich lohnt…
Viele Grüße
Jan von Watrify
@Jan: Top!!!!
Absolut!
Danke! Das freut mich wirklich sehr!
Viele Grüße
Jan (von Watrify)
Das klingt schon fast paradiesisch, welche Eigenschaften diese App mitbringt.
Hochachtung an den Programmierer.
Letztendlich sponsort er das ja aus eigener Tasche?
+1
Hi Jack,
ja das geht komplett auf meine Kosten – ich versuche zumindest einen Teil der Fixkosten durch Spenden und den zugehörigen Blog zu decken. Die Arbeitszeit die einfließt lassen wir jetzt mal außen vor :)
Aber ich mache Watrify aus Überzeugung… und tatsächlich habe ich das überhaupt nur gebaut, weil mir so eine App so oft auf Touren gefehlt hat :)
Danke für dein Feedback!
Viele Grüße
Jan von Watrify
Flüssige Bedienung … ;)
Ok Rainer, den hatte ich bisher noch nicht gehört :D Danke für das Feedback!
Viele Grüße
Jan von Watrify
Danke für den Tipp!
Es zeigt bei mir nirgends eine Wasserstelle an. Was mache ich falsch? Zoom hab ich versucht. ;-)
Hi Rossi,
wo befindest Du dich denn (grob)? Hast Du mal über die Suchfunktion eine andere Stadt versucht? Benutzt du die iOS App oder die Webseite? Schon testweise neu installiert? :)
Vielleicht finden wir gemeinsam raus woran es liegt.
Viele Grüße
Jan von Watrify
Danke an den Programmierer! Im Sommer, bei Radtouren sehr gut zu nutzen!!
Gerne und danke für die positive Rückmeldung! :) Ich freu mich auch schon auf die nächste Tour (kommendes Wochenende)
Viele Grüße
Jan von Watrify
….nur unter iOS 26 ;-(
Hi Palmino,
sorry :/ Um nicht in ein paar Monaten nochmal alles über den Haufen werfen zu müssen, bin ich direkt auf das neue Glass Design von iOS gegangen, die App ist noch ziemlich frisch im Store…
Als Backup könntest Du auch die mobile Webseite verwenden… nicht ideal, habe ich aber selbst lange gemacht bevor ich die App fertig hatte.
Viele Grüße
Jan von Watrify
Cool wären auch die Wasserstellen in Flughäfen.
Diese sind aber nicht „öffentlich“.
Naja, zumindest ein Teil davon ist schon öffentlich zugänglich.
Ja das ist die Sache – ich habe versucht ein grobes Regelset für neue Quellen zu erstellen (und einzuhalten)
Ich zitiere mich mal selbst :)
Nur Quellen mit gesicherter Trinkwasserqualität
Keine kostenpflichtigen Quellen
Keine Quellen in Bereichen mit Eintritt (z. B. Zoo, Schwimmbad, Museum)
Keine Quellen in Gebäuden mit eingeschränktem Zugang (z. B. Uni, Schule, Büro)
Ein Foto erleichtert die Freigabe
Flughäfen sind da sicherlich eine Grauzone. Wenn Du das nächste Mal vor Ort bist, kannst Du über die App auch gerne einen fehlenden Spender im Flughafen nachtragen :)
Viele Grüße
Jan von Watrify
Warum denn keine Brunnen in Museen oder Zoo’s? Wenn ich selbst im Zoo usw. bin, dann sind die für mich ja auch kostenlos. Könnte man dann ja Kennzeichen :)
Wird gemach :-)
Sehr cool. Gerade als Radfahrer im Sommer echt praktisch. Kleiner Tipp nebenbei: Auf Friedhöfen gibts immer Wasser.
Klar, wenn du Gefahr laufen willst, dich schneller als erwartet dort einzumieten, ist das eine gute Idee. Wasserstellen und Trinkwasserstellen sind nicht synonym.
:D ja heikles Thema – siehe Kommentar weiter oben.
Friedhöfe sind für mich nur der absolute letzte Anlaufpunkt, und dann nur mit dem Grayl Filter
Ja, dann muss es gekennzeichnet sein. Ich habe bei meinen Touren genügend dabei, wos nicht so ist und Geschmacklich exzellent. Als Bewohner eines Uralten Hauses weiß ich auch nicht, ob da die Leitungen Zuhause nicht mindestens genauso schädlich sind. Als letzter Ausweg immer ein Reise wert.
Absolut! Genau das Thema ‚alte Hausleitungen‘ war für mich der Grund, mich nicht nur mit Outdoor-Filtern (Grayl), sondern auch intensiv mit festen Filtern für die Küche zu beschäftigen (habe dazu ja einiges im Blog).
Unterwegs macht der Grayl für mich alles sicher – aber was dauerhaft zu Hause aus dem Hahn kommt, ist echt ein unterschätzter Punkt. :)
Danke für das super Feedback, Anreize und Kommentare bisher! Freut mich wirklich, dass die App so gut ankommt.
Viel Spaß bei den nächsten Touren! Und nutzt gerne fleißig die Voting-Funktion vor Ort, kommentiert und ergänzt Fotos! Danke! :)
Viele Grüße
Jan von Watrify
+1!!!
Aber man kann doch auch in CoMaps oder OrganicMaps nach Trinkbrunnen suchen …