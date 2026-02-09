Watrify für iOS: App führt zu 190.000 Trinkbrunnen in Europa

Mit Watrify steht eine kostenlose Anwendung zur Verfügung, die den Zugang zu öffentlichen Trinkwasserquellen erleichtern soll. Die App listet nach Angaben des Entwicklers mehr als 190.000 Trinkbrunnen in europäischen Städten und Gemeinden.

Öffentliche Wasserstellen finden

Nutzer können die ehemals nur für Android verfügbare App nun auch unter iOS oder direkt im Web einsetzen, ohne ein Nutzerkonto anlegen zu müssen. Ziel ist es, unterwegs schnell eine Möglichkeit zum Auffüllen von Flaschen oder Kanistern zu finden, etwa beim Radfahren, Wandern oder im Alltag in der Stadt

Ein zentrales Feature von Watrify ist der bewusste Verzicht auf Datenerhebung. Die App kommt ohne Werbung aus, verzichtet auf Tracking und erhebt keine personenbezogenen Informationen. Auch eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Karte lässt sich direkt nach dem Start nutzen. Um den mobilen Datenverbrauch gering zu halten, setzt die Anwendung auf Zwischenspeicher. Karteninhalte bleiben dadurch auch bei schlechter Netzabdeckung verfügbar.

Technik und Datenquellen

Technisch verfolgt Watrify einen hybriden Ansatz. Kartenansicht und Bewertungsfunktionen sind nativ umgesetzt, um eine flüssige Bedienung zu ermöglichen. Funktionen wie das Hochladen von Bildern oder das Kommentieren laufen über eingebettete Webansichten.

Die Datenbasis stammt aus mehreren Quellen. Eingebunden werden offene Datensätze von Städten und Kommunen sowie Informationen aus OpenStreetMap. Ergänzend können Nutzer neue Trinkwasserstellen melden. Diese Einträge werden nach Angaben des Entwicklers manuell geprüft, bevor sie freigeschaltet werden.

Seit dem Start im Juli 2025 wurde Watrify laut Entwickler bereits über 100.000 Mal genutzt. Das Projekt entsteht unabhängig und ohne kommerziellen Hintergrund. Entwickelt wird die App in Karlsruhe als Hobbyprojekt des Programmierers Jan Schuhmacher. Watrify ist im App Store verfügbar und kann kostenfrei genutzt werden.