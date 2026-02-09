Für nur noch 6 Euro: Mini-Powerbank mit Apple-Watch-Ladefunktion

Kleine Powerbanks mit integrierter Apple-Watch-Lademöglichkeit gehören inzwischen zu den Standard-Begleitern in vielen Rucksäcken. Anfang 2025 ist ein Modell von Joyroom für rund 20 Euro in den Handel gekommen. Aktuell ist der Akku bereits für etwa 6 Euro erhältlich und rückt damit erneut auf unseren Radar.

Die kompakte Powerbank richtet sich vor allem an Nutzer von Apple-Geräten, die eine einfache Notstrom-Versorgung für Alltag und Reisen suchen. Mit einer Kapazität von 5.000 mAh ersetzt sie keinen klassischen Reiseakku, bietet aber ausreichend Reserven für volle Tage. Laut Hersteller lässt sich eine Apple Watch je nach Modell sechs bis acht Mal aufladen. Für iPhones reicht die Kapazität etwa für einen vollständigen Ladevorgang, AirPods können mehrfach versorgt werden.

Dual-Kabel kombiniert USB-C und Lightning

Ein zentrales Merkmal ist das integrierte Dual-Kabel. Dieses kombiniert USB-C und Lightning und kann sowohl zum Laden externer Geräte als auch zum Aufladen der Powerbank selbst genutzt werden. Damit lassen sich ältere iPhone-Modelle ebenso anschließen wie aktuelle USB-C-Geräte.

Zusätzlich ist ein magnetischer Ladebereich für die Apple Watch integriert. Dieser lässt sich in einem Winkel zwischen 0 und 85 Grad aufstellen. So kann die Uhr entweder flach geladen oder aufrecht platziert werden, etwa für den Nachttischmodus. Auch geschlossene Armbänder lassen sich dadurch ohne Umwege laden.

Mit Abmessungen von 7,1 × 4,2 × 4,2 Zentimetern und einem Gewicht von rund 155 Gramm fällt der Akku sehr kompakt aus. Wird das Kabel eingesteckt, lässt sich die Powerbank wie ein Schlüsselanhänger transportieren und passt problemlos in kleine Taschen oder Rucksäcke.

Ein integriertes Schutzsystem soll angeschlossene Geräte vor Überstrom, Überspannung, Überhitzung und Überladung bewahren. Angesichts des aktuell stark reduzierten Preises eignet sich der Mini-Akku vor allem als günstige Reserve für unterwegs oder als Zweitgerät für Alltag und Kurztrips. Der 40-Prozent-Abzug findet ohne Angabe eines zusätzlichen Coupons direkt beim Checkout an der Kasse statt.