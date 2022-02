watchOS 8.4.1 verfügbar: Apple muss nachbessern

Aus der Community melden Anwender zudem noch immer Probleme mit dem Laden der Apple Watch Series 7 an Ladegeräten von Drittanbietern. Hier hatte Apple schon mehrfach nachgebessert und war sogar in zurückliegenden Update-Notizen darauf eingegangen, sich um die Optimierung des Ladeverhaltens kümmern zu wollen.

Nur eine knappe Woche nach Ausgabe von iOS 15.3 und watchOS 8.4 hat Apple am späten Dienstagabend eine erneute Aktualisierung für die Apple Watch bereitgestellt und bietet seitdem watchOS 8.4.1 zum Download an. Der Betriebssystem-Download, dessen Installation über die Watch-Applikation auf dem iPhone angestoßen werden muss, verzichtet auf detaillierte Update-Notizen, wird von Apple aber als fehlerbehebende Aktualisierung beschrieben, die allen Nutzern der Apple Watch Series 4 und neuer zur Installation empfohlen wird.

